Tuesday, 03 September 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعتمد مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا لإجراء الدراسات قبل السريرية

9/3/2024 5:02:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا اعتمادًا لإجراء الفحوصات والدراسات ما قبل السريرية "Pre-Clinical Studies"، بما ينسجم مع تعليمات الممارسة المخبرية الجيدة للرقابة النوعية (GQCLP) الصادرة عن المؤسسة وأسس الممارسة المخبرية الجيدة (GLP). وبذلك يكون المركز معتمداً للبحوث بعد تلبية متطلبات نظام الجودة الذي يغطي أنشطته.
وبحسب الأسس العلمية فعند تطوير دواء أو علاج جديد، تكون الدراسات ما قبل السريرية مرحلة ضرورية للتأكد من أن المنتج آمن بدرجة كافية لتجربته على البشر، ولتقديم البيانات اللازمة للجهات الرقابية للموافقة على بدء التجارب السريرية على البشر.
ويساعد تطبيق تعليمات "GQCLP" في ضمان أن الفحوصات والدراسات المخبرية تُجرى وفقًا لمعايير جودة صارمة. ويضمن أن الأدوية والعلاجات الجديدة تستوفي المعايير المطلوبة قبل الانتقال إلى المراحل السريرية.
وجاء الاعتماد بعد زيارة وفد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا.
وأشاد وفد المؤسسة بتميّز المركز في إدارة جودة نشاطاته وهو ما مهّد الطريق لاعتماد مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا جهةً مقدمة للدراسات غير السريرية وفق التعلميات والمعايير المعنية. وأشارت اللجنة إلى أهمية تعزيز مجالات التطوير والتحسين انسجاماً مع إستراتيجية المؤسسة في تطبيق أعلى المعايير الدولية في ضمان جودة وأمان الأدوية وفعاليتها، وحرصها على دعم قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وهنأ رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم مركز الدراسات الدوائية، مشيدًا بجهود القائمين على المركز في تحسين جودة الأبحاث والدراسات والمخرجات البحثية بما يتناسب مع رؤية الجامعة في ربط الأكاديميا بالصناعة.
وقال عميد كلية الصيدلة رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الدوائية الأستاذ الدكتور رياض عوض: "إن اعتماد المركز يعزز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات التنظيمية والتشريعية، وشركات الأدوية والبحوث الصيدلانية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير أداء المنظومة بأكملها، وهو ما ينعكس إيجابياً على الدور الرقابي والتنظيمي محلياً".
وقال مدير المركز الدراسات الدوائية الأستاذ الدكتور نضال القنة: "إن المركز يمضي بعزم في الوصول إلى مستوى متقدم في تنظيم الدراسات غير السريرية للأدوية والمستحضرات الطبية، واعتماد مرافق المركز مختبرات رقابية، وذلك عبر تطبيق الأنظمة التنظيمية الوطنية والدولية". وأصاف القنة: "إن مركز الدراسات يتمتع بالجاهزية للتقدم لاعتمادات المواصفة الدولية "ISO17025"، وهو ما يحسن ويطور الخدمات المقدمة.
وأكد القنة أن مركز الدراسات الدوائية مستمر في نهج الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لتقديم أعلى معايير الجودةوالتحقق من أمان وسلامة الأدوية والمواد الخام، والمضافات، والأشكال الصيدلانية، والعينات البيولوجية، والمستلزمات والأجهزة والمستحضرات الطبية والتغذوية، وفحوصاتها قبل إجراء الدراسات السريرية عليها، وهو ما يعطي صلاحيات إجراء دراسات تنظيمية لضمان سلامة وأمان العلاجات بالتوافق مع التعليمات والأسس المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

MENAFN03092024000072011014ID1108629668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث