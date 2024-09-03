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دراسة تكشف سرا جديدا للحصول على نوم هادئ

9/3/2024 5:01:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يمكن المبالغة في مدى أهمية النوم للصحة العامة، إذ يحسن الحالة المزاجية، ويعزز الطاقة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
ومع ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من أجل الحصول على نوم مريح. وفق ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
وفي الولايات المتحدة، أفاد 39 % من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا بعدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم، وفقًا لاستطلاع أجرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في العام 2022.
والآن، تشير دراسة صغيرة نشرت في دورية "BMJ Open Sport & Exercise Medicine"، إلى استراتيجية بسيطة وفعالة لتحسين مدة النوم، أي تضمين فترات قصيرة لممارسة تمارين المقاومة أو القوة في المساء.
وبناءً على النتائج، يمكن لهذا النهج الجديد أن يغير الطريقة التي يفكر بها الناس في إنشاء روتين ما قبل النوم، ويقدم حلا عمليا لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم.
وأجرى باحثون من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا الدراسة للتحقيق في تأثير ممارسة تمارين المقاومة لمدة 3 دقائق بشكل منتظم كل 30 دقيقة، على مدار فترة أربع ساعات في المساء.
وقد أجريت الدراسة على 28 امرأة سليمة لا تمارس التدخين، تتراوح أعمارهن بين 18 و40 عاما، وكن يرتدين أجهزة مراقبة النشاط البدني، وعانين عادة من الجلوس لفترات طويلة أثناء يوم العمل وفي المساء، وشاركت النساء إما في فترات استراحة نشطة، أو بقين جالسات طوال المدة في بيئة معملية خاضعة للإشراف.
واعتُبرت النتائج مذهلة، إذ تمكنت المشاركات من النوم بمعدل 27.7 دقيقة إضافية، عندما أخذن استراحات منتظمة لممارسة التمارين الرياضية مقارنة بأخد فترة جلوس من دون انقطاع.
إضافة إلى ذلك، لم تكن هناك فروقا ملحوظة في كفاءة النوم أو عدد مرات الاستيقاظ، ما يشير إلى أن جلسات التمرين القصيرة لم تؤثر على جوانب أخرى من جودة النوم.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج كانت غير متوقعة. وقالت جينيفر جيل، مؤلفة الدراسة الرئيسية وطالبة الدكتوراه في التغذية البشرية بجامعة أوتاغو: "فوجئنا برؤية مثل هذا التأثير الإيجابي على النوم".
وذكرت جيل، أن معظم النصائح التقليدية بشأن النوم تنصح بتجنب ممارسة التمارين المكثفة لفترات طويلة عندما يفترب وقت النوم، لأن ذلك يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، وهو ما يعتقد على نطاق واسع أنه يؤثر سلبًا على جودة النوم.
ومع ذلك، تتحدى هذه الدراسة تلك الفكرة.
وأضافت جيل: "وجد بحثنا أن مقاطعة وقت الجلوس في المساء بفترات قصيرة من التمارين الخفيفة المكثفة تعمل على تحسين مدة النوم ولا تؤثر على جودته".
ويقترح مؤلفو الدراسة أن الأمر يتعلق أكثر بممارسة الأنواع الصحيحة من التمارين في الوقت المناسب، والتي تعزز النوم بدلاً من أن تعيقه.
من جانبه، أكد الدكتور راج داسغوبتا، الأستاذ المشارك في الطب السريري في هنتنغتون هيلث في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أهمية إبقاء التمارين قصيرة وغير مكثفة للغاية، بهدف مساعدتك على النوم بشكل أفضل من دون أن تجعلك نشطًا قبل النوم.
وقال داسجوبتا: "إن الدراسة استخدمت تمارين مقاومة "بسيطة وعملية"، يمكن لغالبية الأفراد القيام بها. وأكد الفوائد الصحية التي تتجاوز تحسين النوم"، مضيفًا أن تدريب القوة يعزز جودة الحياة، ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على استقلاليتك مع تقدمك في العمر.
وفيما يأتي، التمارين الثلاثة المحددة المستخدمة في الدراسة:
تمارين القرفصاء على الكرسي: قف من وضعية الجلوس بلا استخدام يديك وارجع إلى وضع الجلوس، وكرر ذلك لمدة 20 ثانية.
تمارين رفع الساقين: في وضع الوقوف، قم بالوقوف على أصابع قدميك ثم انزل مرة أخرى، وكرّر ذلك لمدة 20 ثانية.
رفع الركبة وتمديد الساق المستقيمة: بدّل بين رفع كل ركبة نحو صدرك، ثم تمديد ساقك للخلف، لمدة 20 ثانية لكل ساق. إذا لزم الأمر، استخدم ظهر الكرسي أو الجدار للدعم.

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