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هذه هي الكمية الطبيعية لتساقط الشعر في اليوم

9/3/2024 5:01:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير البروفيسور غريغوري فلاكس من قسم الأمراض الجلدية والزهرية بكلية الطب في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، إلى أن تساقط الشعر ظاهرة طبيعية، ولكن بحدود معينة.

ويقول: "يتراوح معدل تساقط الشعر الطبيعي 50-100 شعرة في اليوم. وتؤثر في هذه العملية عوامل عديدة: الوراثة، العمر، الاضطرابات الهرمونية، الإجهاد، التغذية غير المتوازنة، والموسم. كما قد تؤثر بعض الأدوية والمنتجات رديئة الجودة المستخدمة في العناية بالشعر".

ووفقا له، عند تقييم مستوى تساقط الشعر، يجب أن يحسب عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع. فمثلا تساقط في اليوم بعد غسل الشعر حوالي 100 شعرة، وفي الأيام الأخرى لم تتساقط ولا شعرة. فإذا بلغ عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع 350 شعرة فيعتبر هذا أمرا طبيعيا ولا حاجة للقلق. ولكن إذا كان عدد الشعرات المتساقطة أكثر من هذا بصورة ملحوظة فيجب استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب وعلاجه.RT

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