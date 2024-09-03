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اختراق هام.. قرص دواء 3 في 1 لعلاج ارتفاع ضغط الدم

9/3/2024 5:01:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة واعدة عن خطة علاج جديدة لارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، تفوقت على أساليب الرعاية القياسية عالية الجودة.
وتتضمن خطة العلاج، التي أطلق عليها GMRx2، إعطاء قرص واحد يوميا يحتوي على جرعات منخفضة من 3 أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم، وهي: تلميسارتان وأملوديبين وإنداباميد.

وكانت التجربة التي يقودها معهد جورج للصحة العالمية، تحت عنوان: "توفير التحكم الأمثل في ضغط الدم في إفريقيا (VERONICA) - نيجيريا".

وتتضمن خطة العلاج القياسية، التي أوصت بها وزارة الصحة النيجيرية، البدء بالعلاج الأحادي يليه العلاج المركب المزدوج والثلاثي، وكانت نموذجية لإرشادات ارتفاع ضغط الدم في العديد من البلدان.

وبعد 6 أشهر من العلاج، انخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 31 ملم زئبقي في مجموعة GMRx2، مقارنة بانخفاض قدره 26 ملم زئبقي مع الرعاية القياسية. وكان الفرق البالغ 5.8 ملم زئبقي ذا دلالة إكلينيكية وإحصائية عالية.

وتُظهر الأدلة المتعارف عليها أنه مع كل انخفاض بمقدار 5 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي، هناك انخفاض بنسبة 10% في المشاكل القلبية الوعائية الرئيسية، مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

وبعد شهر واحد فقط، تمكّن 81% من المشاركين في تجربة GMRx2 من التحكم في ضغط الدم، مقابل 55% مع الرعاية القياسية. واستمر هذا التحسن لمدة 6 أشهر.

وقال البروفيسور دايك أوجي، رئيس وحدة أبحاث القلب والأوعية الدموية في جامعة أبوجا، نيجيريا، والمحقق الرئيسي في الدراسة: "إن القرص ينتج انخفاضا ذا مغزى سريريا في ضغط الدم مقارنة بالرعاية القياسية، حتى عندما اتبعت الرعاية القياسية عن كثب الإرشادات الحالية وشملت المزيد من زيارات العيادات".

وأضاف: "في البلدان المنخفضة الدخل، يحقق أقل من واحد من كل أربعة أشخاص معالجين، السيطرة على ضغط الدم، وفي البيئات ذات الدخل المرتفع تتراوح النسبة بين 50٪ و70٪ فقط. لذا فإن رؤية معدلات تزيد عن 80٪ في شهر واحد فقط أمر مثير للإعجاب".

يذكر أن ارتفاع ضغط الدم يعد عامل الخطر الرئيسي للوفاة، حيث يمثل 10.8 مليون حالة وفاة سنويا. ويأمل فريق البحث أن يكون للعلاج الجديد تأثير كبير على خفض معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة في البلدان ذات العبء الأكبر.

قُدّمت نتائج التجربة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب 2024، ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA). RT

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