طقس معتدل الحرارة في معظم المناطق حتى الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، اقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما ويبقى الطقس يوم الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 35 - 18 وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
MENAFN03092024000072011014ID1108629658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.