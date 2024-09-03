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القناة 13: حماس تعيد بناء قدراتها شمالي القطاع

9/3/2024 5:01:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على وقع استمرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ادعائه باقتراب القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني، الثلاثاء، أن حماس أعادت بناء قدراتها شمالي قطاع غزة وجندت 3000 مسلح جديد.
بدوره كشف تقرير أعدته شبكة "سي إن إن" مؤخرا، عن قدرة المقاومة الفلسطينية على إعادة بناء قدراتها العسكرية، على الرغم من الحرب الدموية المتواصلة للشهر العاشر على التوالي.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن نصف قوات "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكنت من إعادة بناء قدراتها القتالية في شمال ووسط غزة، وفقا لتحليلات مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد "أميركان إنتربرايز"، ومعهد دراسة الحرب، والشبكة الإخبارية ذاتها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، زعم مرارا وتكرار أن "إسرائيل" اقتربت من تحقيق هدفها من العدوان الوحشي المتمثل بالقضاء على قدرات حماس، إلا أن حركة المقاومة الفلسطينية لا تزال تواصل تصديها لجيش الاحتلال على كافة محاور القتال، فضلا عن إعلانها تجنيد المقاتلين.

ولفت تقرير "سي إن إن"، إلى أن تحليلات العمليات العسكرية التي نفذتها حماس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي استندت إلى البيانات العسكرية الإسرائيلية وحماس، ولقطات من الميدان، ومقابلات مع خبراء وشهود عيان، تلقي بظلال من الشك على مزاعم بنيامين نتنياهو".

وعلى الرغم من العدوان الوحشي، يظهر البحث الذي يغطي أنشطة حماس حتى تموز/ يوليو، أن حماس استخدمت بفاعلية الموارد المتضائلة على الأرض، وفقا للشبكة الأمريكية.

وبحسب التحليلات الجديدة، فقد عادت عدة وحدات إلى مناطق رئيسية كان جيش الاحتلال زعم أنه "طهرها" بعد معارك ضارية وقصف مكثف.

ونقل التقرير عن مدير محفظة الشرق الأوسط لمشروع التهديدات الحرجة (CTP)، بريان كارتر، قوله إن "الإسرائيليين يقولون إنهم طهروا مكانا، لكنهم لم يطهروا هذه المناطق بالكامل، ولم يهزموا هؤلاء المقاتلين على الإطلاق"، مضيفا أن "حماس مستعدة للقتال وتريده".

وذكر التقرير نقلا عن جيش الاحتلال، أن "كتائب القسام" مقسمة إلى 24 كتيبة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة. وحتى الأول من تموز/ يوليو، كانت "ثلاث كتائب فقط من هذه الكتائب غير فعالة في القتال".

وأشار إلى أن سبع كتائب تمكنت من إعادة بناء بعض قدراتها العسكرية مرة واحدة على الأقل في الأشهر الستة الماضية. وكل هذه الكتائب موجودة في شمال القطاع المدمر. وقد استبعدت التحليلات المنشورة في تقرير شبكة "سي إن إن" جنوب غزة بسبب "البيانات غير المكتملة عن حالة الكتائب الثماني التابعة لحماس، والتي يُعتقد أنها تعمل هناك".

ولفت التقرير الذي تضمن مقابلات أجريت مع مصادر عسكرية إسرائيلية ومدنية فلسطينية على الأرض في غزة، فضلا عن فحص المقاطع المصورة للمعارك في قطاع غزة، إلى أن "ملاحقة إسرائيل للحرب، والتي اتسمت بحملة قصف قاسية، وغياب خطة لما بعد الحرب، ساعدت في تحفيز حماس على العودة إلى الظهور".

ووفقا للشبكة الإخبارية، فإن "هناك أدلة على هذه العودة في نقاط اشتعال رئيسية. ففي مخيم جباليا للاجئين، قالت إسرائيل إنها عادت في أيار/ مايو إلى مقاومة شرسة من جانب ثلاث كتائب تابعة لحماس، على الرغم من تدمير المنطقة في حملة قصف دامت ثلاثة أشهر تقريباً في الخريف".

ونقلت الشبكة الإخبارية عن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي بيتر منصور، الذي ساعد في الإشراف على نشر 30 ألف جندي أمريكي إضافي في العراق في عام 2007، قوله: "لو تم تدمير كتائب حماس إلى حد كبير، لما استمرت القوات الإسرائيلية في القتال".

وأضاف أن "حقيقة أنهم ما زالوا في غزة، وما زالوا يحاولون استئصال عناصر كتائب حماس، تظهر لي أن رئيس الوزراء نتنياهو مخطئ"، مشيرا إلى أن "قدرة حماس على إعادة تشكيل قواتها المقاتلة لم تتضاءل".

كما نقلت الشبكة عن ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال مقارنته العدوان الإسرائيلي على غزة بـ"عداء الماراثون الذي لا يعرف أين يقع الإستاد. أنت تركض ولا تعرف ما إذا كنت تسير في الاتجاه الصحيح".

"يخرجون من تحت الأنقاض"
وفي أجزاء من شمال قطاع غزة، لفت التقرير إلى وجود حماس بقوة على الرغم من الحملات الإسرائيلية، ونقل عن أحد الفلسطينيين الذين نزحوا من المنطقة، قوله إن "وجود حماس في شمال غزة أقوى مما يمكنك أن تتخيله".

وأضاف الفلسطيني الذي تحدث إلى الشبكة الأمريكية، وقد استشهد ما يقرب من 40 فردا من أسرته بفعل غارة إسرائيلية، إن "وجود حماس بين المدنيين يساعدها على إعادة بناء قواتها".

في السابع من كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نجح في تفكيك هيكل قيادة حماس في شمال غزة. ولكن في غضون أيام، وردت تقارير عن هجمات على دوريات إسرائيلية في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو في الأسابيع التي تلت ذلك مقاتلين من حماس يخرجون من تحت الأنقاض لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الشبكة عن كارتر من مركز أبحاث السلام، قوله: "بدأنا نلاحظ عودة حماس إلى الظهور بعد أقل من أسبوع من انسحاب إسرائيل من شمال غزة في كانون الثاني. ورأينا هذا التأثير مستمراً في مختلف أنحاء القطاع... وكانت هذه هي العملية الحاسمة التي اتخذتها كتائب حماس".

وكانت حركة المقاومة حماس أعلنت عن تجنيد الآلاف من المقاتلين الجدد منذ بدء العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

إلى ذلك، نقلت الشبكة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، روبرت بيب، قوله إن "حماس، والأفراد، والمقاتلين، والزعماء، والمؤيدين، مندمجون بعمق داخل السكان. لقد بنوا روابط مع هؤلاء السكان تعود إلى عقود من الزمن".

ويشير التحليل الذي أجراه معهد دراسات الحرب ومركز دراسات الحرب، إلى أن إعادة البناء حدثت بطريقتين مختلفتين. فقد أعادت بعض وحدات كتائب القسام تجميع صفوفها، ودمجت خلايا متدهورة بشدة لإنشاء كتائب قتالية فعالة، وتجددت وحدات أخرى، فجندت مقاتلين جددا، وصنعت أسلحة جديدة من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف عدوانه على قطاع غزة، رغم مرور 10 أشهر على اندلاع الحرب الدموية، بما في ذلك القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تعلن بوتيرة يومية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين، فضلا عن إطلاقها الصواريخ ضد مواقع للاحتلال بين الحين والآخر، الأمر الذي يؤكد احتفاظها بقدراتها الصاروخية، على الرغم من الحرب المدمرة.

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