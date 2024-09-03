صانعي السياسة في المركزي الأوروبي يختلفون بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

(MENAFN
) تتزايد الخلافات بين صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حول مستقبل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، خصوصًا بشأن التأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة، ويشعر بعض الأعضاء بالقلق من مخاطر الركود، بينما يركز آخرون على الضغوط التضخمية المستمرة، وهناك توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد ينفذ خفضًا في أسعار الفائدة في أيلول بسبب علامات تباطؤ نمو الأسعار، ومع ذلك، أصبحت الحالة أكثر تعقيدًا مع ظهور علامات ضعف إضافي في الاقتصاد الأوروبي.
كما تُظهر المناقشات بين صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وجود انقسام كبير حول كيفية معالجة التحديات المزدوجة للنمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المستمر، والقلق الرئيسي هو كيف يمكن أن يؤثر الركود المحتمل على التضخم، حيث أن الهدف النهائي للبنك المركزي الأوروبي هو خفض التضخم إلى 2 في المئة بحلول نهاية عام 2025. يبرز التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو في حالة أكثر هشاشة مما كان متوقعًا، مع ارتفاع مخاطر الركود وانخفاض في وظائف الشواغر بين أصحاب العمل الرئيسيين، مما يضعف سوق العمل.
من المتوقع أن يؤدي انخفاض التوظيف إلى تقليل الدخل القابل للتصرف، مما يترجم إلى انخفاض في الاستهلاك وتفاقم الانكماش الاقتصادي. وفقًا لأحد المصادر، قد تتسبب هذه العوامل في انخفاض الضغوط السعرية بشكل أسرع من المتوقع، مما يزيد من خطر أن ينخفض التضخم دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي. تشير هذه النظرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون بطيئًا في الاستجابة لتباطؤ الاقتصاد، مما يعزز حجج البعض في البنك لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية.
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