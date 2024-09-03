باحث إسرائيلي بارز: نتنياهو يناقض مصالح تل أبيب.. وعلى رؤساء الأمن مصارحة شعبهم بضرورة وقف الحرب



وفي مقال نشره موقع القناة 12 العبرية قال إن الخبر المحزن بشأن مقتل 6 من المخطوفين في الأسر، بعد عشرة أشهر من العذاب، والعثور عليهم في نفق بعُمق 20 متراً، يضاف إلى سلسلة من الأنباء المؤلمة خلال الأسبوع الماضي، منوهاً أنه تقريباً كل يوم يُقتل جنود في غزة والضفة والشمال، وأن عدد المخطوفين الأحياء يقلّ بصورة مستمرة، والأسوأ: صحيح أن“حماس” هي مَن يضغط على الزناد، إلّا أن أفعال إسرائيل هي العامل الرئيسي المساعد في موت مواطنيها وجنودها.



ويشير شيلح لانهيار الأوهام التي يحاول رئيس الحكومة وأجهزة الأمن والإعلام بيعها للإسرائيليين منذ ستة أشهر على الأقل: الضغط العسكري لا يدفع إلى تحرير المخطوفين، إنما إلى موتهم. لقد تمت إعادة 8 مخطوفين أحياء إلى إسرائيل في عمليات عسكرية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقُتل العشرات نتيجة هذه العمليات، إمّا بيد آسريهم، وإمّا بسبب نيران الجيش. كرمل غات، وعيدن يروشالمي وهريش غولدبرغ- بولين، وألموغ سروسي وألكس لوفنوف وأوري دانينو كانوا سيبقون على قيد الحياة لولا عمليات الجيش؛ بعضهم كان سيعود إلى المنزل، لو لم توقف إسرائيل صفقة التبادل الوحيدة التي كانت حتى اليوم، بادّعاءات“مهنية”، مطروحة على الطاولة منذ أكثر من شهر.



عدم إخضاع“حماس”

شيلح، الذي يثابر على اتهام حكومة الاحتلال بفقدان رؤية واسعة متبصّرة، يقول إن الجيش الإسرائيلي لا يقترب من إخضاع“حماس”، أو تفكيكها، أو أيّ كلمة أُخرى فاقدة للمعنى. ويتساءل؛ هل جرى تفكيك لواء رفح؟ عن ذلك يجيب، متقاطعاً مع مراقبين آخرين أبرزهم القائد السابق لغرفة العمليات في الجيش الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف، محذّراً من“لبننة” غزة، فيقول إن بقايا اللواء تدير حرب عصابات تذكّرنا بلبنان في سنة 1983، كل يوم، يُقتل جنود بسبب العبوات والقنص والاشتباك مع خلايا“مخربين” يصطدم بهم الجنود خلال التمشيط، أو في الميدان، من دون هدف.



ويمضي شيلح في تحذيراته:“كل يوم، نقترب من أمنية سموتريتش وأشباهها، وستكون إسرائيل مسؤولة فعلياً عن مصير مليونَي نسمة، في الوقت الذي تعود“حماس” إلى بناء قوتها، كجهة مدنية قوية تسيطر على حياة الغزيين، حتى في المناطق التي احتلها الجيش أكثر من مرة. يجري هذا على جانبَي محور نيتساريم، وهو الرمز الأمني الإسرائيلي الذي لا أهمية له. وأيضاً ستفقد إسرائيل بقايا الشرعية الدولية ورغبة الولايات المتحدة في البقاء في المنطقة. سيستنزف الجيش معظم القوات النظامية والاحتياط”.



النازحون



ويرى شيلح أن سكان الشمال لن يعودوا إلى بيوتهم داخل الجليل في 1 أيلول/سبتمبر، وأن مَن يتخيل ويحلم بحرب حاسمة في لبنان، فليتفضل ويتخيلها، لكن عليه، على الأقل، أن يأخذ المعطيات الحقيقية بعين الاعتبار.



عن الفجوة بين الأمنية والواقع، يتابع شيلح:“يمكن أن يدمر الجيش لبنان بالقنابل، ويحوله إلى رماد، وأن يتقدم حتى الليطاني. لكن هذا لن يوقف نيران“حزب الله” التي ستُلحق دماراً غير مسبوق بمناطق كبيرة في إسرائيل.



ومن أجل السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم، سنكون بحاجة إلى قوات كبيرة تبقى في الجنوب اللبناني (لا يوجد اليوم“جيش لحد”، الذي سيطر فعلياً على أغلبية الحزام الأمني)، من دون تاريخ نهاية، وسنكون على موعد مع الهجمات نفسها التي شهدناها هناك على مدار 15 عاماً.



أمنية سموتريتش



ويقول شيلح إنه على الرغم من اللهجة المراهقة، لا يوجد أحد من القيادة السياسية، أو الأمنية، يريد هذا المسار، وهو ما كان واضحاً أيضاً في التعامل مع ردّ الحزب على اغتيال فؤاد شُكر، قبل نحو أسبوعين. ويعتقد أن هذا كله يتماشى مع مصلحة نتنياهو العليا: استمرار الحرب.



ويضيف:“هذا ما يدفع إلى تحقيق أحلام سموتريتش وبن غفير بدولة في حالة حرب دائمة، جنودها بخدمة رؤية مسيانية تستوجب التضحية بالبشر. وفي الوقت نفسه، هذا معارض تماماً لما جعل من إسرائيل دولة قوية أصلاً، وعملياتها“شرعية”، وجيشها موحد ومنتصر. هذا هو الاستنزاف (الذي يترافق بين الحين والآخر مع ضربات كثيفة من عدة جبهات) تدفعنا إلى الانهيار، بحسب رؤية الخامنئي ونصر الله”.



طبقاً لشيلح، هناك طريقة واحدة لتغيير هذا كله: الإعلان أن إسرائيل مستعدة لوقف الحرب في غزة في هذه المرحلة، وتجهيز القوات من جديد. يمكن أن يحدث هذا من خلال صفقة، وسيؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى هدوء في الشمال، مع اتفاق على ترتيبات تسمح بعودة السكان إلى منازلهم. وبعدها السير بقوة مع“خطة بايدن” لبلورة ائتلاف إقليمي يُجهّز ليكون بديلاً من سلطة“حماس” في غزة، ومحوراً مقابل محور منتشر في الإقليم.



محور المقاومة



وبرأي شيلح فإن هذا ليس سهلاً، وتوجد فيه إشكاليات وفجوات، ولن يحل المشكلة مع“حماس”، أو“حزب الله”، ولن يلغي الحاجة إلى المواجهة مع“محور المقاومة”، وبأدوات عسكرية، وهذا أيضاً سيسمح للسنوار بالاحتفال، ولو مؤقتاً فقط.



ويضيف:“حتى إن هذا لا يقول بالضرورة إن السنوار، الذي يقترب من تحقيق حلمه بإشعال الشرق الأوسط برمته، سيوافق على الصفقة. لكن البديل، وهو حقيقي فعلاً، أسوأ كثيراً”.



كما يرى أنه لا يوجد ما يمكن قوله عن نتنياهو، إنه في تناقُض مصالح واضح مع الدولة التي يرأسها، ويخدمه استمرار الحرب كما هي عليه. ويقول إن السؤال هو أين تقف المنظومة الأمنية، وهل سنستمر في الاستماع إلى أقوال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان عن الحاجة إلى صفقة، وعن حُكم إعدام بحق المخطوفين، لكن من دون مقولة واضحة، مفادها أن القتال في غزة، على النمط الحالي، استنفد نفسه ويجب وقفه.



ويختتم بالقول:“حتى لا نسمع ونرى هذا بالأقوال والأفعال، فإن القيادة الإسرائيلية وجيشها ليسا فقط شريكين في ترك المخطوفين والجنود ودفعهم إلى الموت، بل أيضاً يضرّان بمصلحة إسرائيل برمتها”.-(وكالات)