وزارة الأوقاف وصندوق استثمار أموال الضمان يدرسان فرص التعاون المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اجتمع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار.
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تنمية اموال الاوقاف يوسف القضاة ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري ومدير عام الحج والعمرة مجدي البطوش وعدد من مدراء الصندوق، أعرب الخلايلة عن تقديره لدور الصندوق في النهوض بالاقتصاد الوطني، وقال ان الاستثمار المدروس انعكس على تنوع استثمارات الصندوق وحيازاته الاستراتيجية في رأس مال كبرى الشركات الناجحة، مشيرا الى ان المواطنين يتطلعون لدور استثمارات الصندوق في ضمان مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.
وبيّن الخلايلة ان الوزارة والمؤسسات التابعة لها معنية بتنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية واموال صندوق الحج، مع توفير حلول تمويلية للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
من جهته، قال كناكريه أن الجهود المؤسسية مكنت الصندوق من تعزيز المركز المالي للضمان الاجتماعي باستمرار نمو الموجودات لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، وبتحقيق أرباح بلغت حوالي 514 مليون دينار وبارتفاع بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد كناكريه أن النهج الحصيف الذي يتبعه الصندوق، وتنوع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا أدى الى تحقيق عوائد مجدية ومستقرة من استثماراته المختلفة، وحمايته من تذبذب أداء القطاعات المختلفة نتيجة الظروف الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرا الى ان تميز الاداء لا يعود بالنفع على محفظة الصندوق الاستثمارية ومشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وحسب، بل ينعكس ايضا على الاقتصاد الأردني وجاذبية البيئة الاستثمارية.
وناقش الحضور مأسسة التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق، بما في ذلك تفعيل أدوات استثمارية اسلامية وبما يتوافق مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات حيوية. كما تم مناقشة فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري.
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