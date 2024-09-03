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وزارة الأوقاف وصندوق استثمار أموال الضمان يدرسان فرص التعاون المشترك

9/3/2024 5:01:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اجتمع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار.
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تنمية اموال الاوقاف يوسف القضاة ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري ومدير عام الحج والعمرة مجدي البطوش وعدد من مدراء الصندوق، أعرب الخلايلة عن تقديره لدور الصندوق في النهوض بالاقتصاد الوطني، وقال ان الاستثمار المدروس انعكس على تنوع استثمارات الصندوق وحيازاته الاستراتيجية في رأس مال كبرى الشركات الناجحة، مشيرا الى ان المواطنين يتطلعون لدور استثمارات الصندوق في ضمان مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

وبيّن الخلايلة ان الوزارة والمؤسسات التابعة لها معنية بتنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية واموال صندوق الحج، مع توفير حلول تمويلية للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهته، قال كناكريه أن الجهود المؤسسية مكنت الصندوق من تعزيز المركز المالي للضمان الاجتماعي باستمرار نمو الموجودات لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، وبتحقيق أرباح بلغت حوالي 514 مليون دينار وبارتفاع بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد كناكريه أن النهج الحصيف الذي يتبعه الصندوق، وتنوع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا أدى الى تحقيق عوائد مجدية ومستقرة من استثماراته المختلفة، وحمايته من تذبذب أداء القطاعات المختلفة نتيجة الظروف الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرا الى ان تميز الاداء لا يعود بالنفع على محفظة الصندوق الاستثمارية ومشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وحسب، بل ينعكس ايضا على الاقتصاد الأردني وجاذبية البيئة الاستثمارية.

وناقش الحضور مأسسة التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق، بما في ذلك تفعيل أدوات استثمارية اسلامية وبما يتوافق مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات حيوية. كما تم مناقشة فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري.

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