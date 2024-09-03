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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

9/3/2024 5:01:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المسجد الأقصى.


وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.- (بترا)

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