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مرض السكري يسرّع شيخوخة المخ

9/3/2024 5:01:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة علمية أجريت في السويد أن الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أو أعراض ما قبل الإصابة بالسكري، تؤدي إلى تسريع أعراض شيخوخة المخ بواقع 4 سنوات إضافية مقارنة بالأصحاء.
ونصحت الدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا للأبحاث الطبية في السويد، بانتهاج نمط حياة صحي للحيلولة دون حدوث التغيرات التي تطرأ على الجهاز العصبي للجسم جراء الإصابة بالسكري.


وشملت الدراسة التي نشرها معهد كارولينسكا على موقعه الإلكتروني، أكثر من 31 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و70 عاماً، تم إخضاعهم للفحص بالرنين المغناطيسي للمخ، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الأنباء الألمانية)).


واستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم العمر المخي للمتطوعين في التجربة، وتبين أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض ما قبل الإصابة بالسكري تبدو أمخاخهم كما لو كانت أكبر سناً بواقع نصف عام في المتوسط من أعمارهم الحقيقية.


أما الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من السكري، فقد كانت أمخاخهم تبدو أكبر بوقع عامين و3 شهور من أعمارهم الحقيقية، في حين أن الأشخاص المصابين بالسكري ولا يلتزمون بالنصائح الطبية للسيطرة على المرض، كانت أمخاخهم تبدو أكثر شيخوخة من أعمارهم الحقيقية بواقع 4 سنوات.


ويقول فريق الدراسة إن ((زيادة عمر المخ على العمر الطبيعي للشخص يمكن أن تكون مؤشراً على اختلال في عملية تقدم السن بشكل طبيعي، وربما تكون مؤشراً مبكراً على الإصابة بالخرف)).


غير أن الفريق البحثي أكد أن الالتزام بنمط حياة صحي يساعد في تخفيف آثار الإصابة بالسكري على المخ، ويحد من التغيرات التي قد يتعرض لها الشخص جراء الإصابة بهذا المرض.-(وكالات)

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