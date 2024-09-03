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آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل

9/3/2024 5:01:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى آلاف المستوطنين المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء طقوسا تلمودية استفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، بعد إغلاقه أمام المواطنين والمصلين المسلمين .
وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في بيان إن آلاف المستوطنين المتطرفين اقتحموا الحرم الإبراهيمي وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، تخلله رقصات "تلمودية" استفزازية فيما فرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين الاحتفالات الاستعمارية.
وأشار إلى أن المستوطنين أدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا في انتهاك فاضح لدور العبادة،لافتا إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في إطار تبادل الأدوار مع المستعمرين، إذ سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإدخال آلات موسيقية ومكبرات صوت في إطار فرض سيطرتها الكاملة على الحرم ومحيطه، في وقت لا يسمح فيه للمواطنين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم.
واعتبر أبو سنينة أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين .

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