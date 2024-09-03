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إطلاق النسخة الثانية من مبادرة لمدرستي انتمي في العقبة

9/3/2024 4:59:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - احتفلت مديرية تربية وتعليم العقبة باطلاق النسخة الثانية من مبادرة " لمدرستي انتمي " بعد ان حققت نجاح لافت في سنتها الاولى والتي تهدف لتحسين البيئة المدرسية والرفع من سوية التعليم إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للمدرسة لدى الطلبة إلى جانب إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في العملية التعليمية.


وقال مدير تربية محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج الذي رعى فعاليات الحفل ان مبادرة لمدرستي أنتمي ارتكزتْ على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم وتوجيه إمكانات الطلبة وتوفير البيئة المدرسية الآمنة وتحويل الشعارات إلى تطبيق حي وأثر إيجابي في مؤسساتنا التربوية، مؤكداً ان المبادرة في سنتها الاولى حققت نجاحات باهرة من خلال تبني أنشظة وفعاليات ومبادرات يُشار لها بالبنان وهي موطن فخر لكل تربوي.


وأكدت مسؤولة المبادرة في العقبة شيرين الربضي على ان المبادرة تهدف إلى الاهتمام بالجوانب البيئية المدرسية المختلفة، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز وتغيير سلوكيات الطلبة وأفراد المجتمع المدرسي ورفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع، مشيرة إن انشطة المبادرة المختلفة على مدار العام كفيل بنشر الأهداف التربوية المنشودة، والتي تتمحور حول تحفيز روح العمل وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم.


وتناوب مدير تربية العقبة ومفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي على تكريم الداعمين للمبادرة في سنتها الاولى بالإضافة الى ضباط الارتباط في جميع مدارس العقبة بعد ان القت الطالبة لقاء الرواشدة شعر خاص عن المبادرة بقلم المعلم رائد العورتاني.



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