إطلاق النسخة الثانية من مبادرة لمدرستي انتمي في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - احتفلت مديرية تربية وتعليم العقبة باطلاق النسخة الثانية من مبادرة " لمدرستي انتمي " بعد ان حققت نجاح لافت في سنتها الاولى والتي تهدف لتحسين البيئة المدرسية والرفع من سوية التعليم إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للمدرسة لدى الطلبة إلى جانب إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في العملية التعليمية.
وقال مدير تربية محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج الذي رعى فعاليات الحفل ان مبادرة لمدرستي أنتمي ارتكزتْ على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم وتوجيه إمكانات الطلبة وتوفير البيئة المدرسية الآمنة وتحويل الشعارات إلى تطبيق حي وأثر إيجابي في مؤسساتنا التربوية، مؤكداً ان المبادرة في سنتها الاولى حققت نجاحات باهرة من خلال تبني أنشظة وفعاليات ومبادرات يُشار لها بالبنان وهي موطن فخر لكل تربوي.
وأكدت مسؤولة المبادرة في العقبة شيرين الربضي على ان المبادرة تهدف إلى الاهتمام بالجوانب البيئية المدرسية المختلفة، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز وتغيير سلوكيات الطلبة وأفراد المجتمع المدرسي ورفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع، مشيرة إن انشطة المبادرة المختلفة على مدار العام كفيل بنشر الأهداف التربوية المنشودة، والتي تتمحور حول تحفيز روح العمل وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم.
وتناوب مدير تربية العقبة ومفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي على تكريم الداعمين للمبادرة في سنتها الاولى بالإضافة الى ضباط الارتباط في جميع مدارس العقبة بعد ان القت الطالبة لقاء الرواشدة شعر خاص عن المبادرة بقلم المعلم رائد العورتاني.
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