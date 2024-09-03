صادرات سيارات الهجين لشركتي هيونداي وكيا ترتفع بقوة في أول سبعة أشهر من 2024

(MENAFN
) شهدت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز زيادة ملحوظة في صادرات سيارات الهجين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ووفقًا للبيانات الصناعية من جمعية سيارات النقل الكورية، قامت الشركتان بشحن 222,818 سيارة هجين بين يناير ويوليو، مقارنة بـ 164,851 وحدة خلال نفس الفترة في عام 2023، وهذه الزيادة تسلط الضوء على الطلب العالمي المتزايد على سيارات الهجين وتؤكد نجاح تركيز هيونداي وكيا الاستراتيجي على هذا القطاع.
كما سجلت هيونداي موتور ارتفاعًا ملحوظًا في صادرات سيارات الهجين، حيث ارتفعت بنسبة 58.3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 141,032 وحدة، ويعكس هذا النمو جهود الشركة المستمرة في تعزيز تكنولوجيا السيارات الهجين وتكيفها مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور، جانغ جاي-هون، الأسبوع الماضي أن الشركة ملتزمة بتطوير أنظمتها الهجينة الذاتية لتلبية الطلب المتزايد على سيارات الهجين، وكشف عن خطط لتمديد تطبيق تكنولوجيا الهجين الخاصة بشركة هيونداي إلى مجموعة واسعة من الطرازات، بعيدًا عن تركيزها التقليدي على السيارات الصغيرة والمتوسطة.
في حين تتوافق هذه التوسعات مع الرؤية الاستراتيجية لشركة هيونداي موتور للاستحواذ على حصة أكبر من سوق سيارات الهجين، ومن المتوقع أن تعزز مبادرة الشركة لتنويع عروضها من سيارات الهجين ميزتها التنافسية وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ومع تحول سوق السيارات العالمي نحو خيارات أكثر صديقة للبيئة، فإن الأداء القوي لشركتي هيونداي وكيا في صادرات سيارات الهجين يضعهما في موقع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات ودفع النمو المستقبلي.
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