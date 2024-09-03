مؤشر نيكاي الياباني يشهد زيادة ملحوظة بفضل انخفاض الين والأداء القوي لوول ستريت

(MENAFN
) شهد مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين الموافق 2 أيلول، حيث تجاوز مستوى 39,000 نقطة لأول مرة منذ أواخر يوليو، مدعوماً بتراجع الين وزيادات قوية في وول ستريت يوم الجمعة الماضي، وأغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة، لينهي اليوم عند 38,700.87 نقطة بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39,080.64 نقطة خلال جلسة شهدت تقلبات وجني أرباح، بالإضافة إلى تعزيز طفيف للين بعد انخفاضه في وقت سابق، ومن ناحية أخرى، أظهر مؤشر توبكس الأوسع أيضاً حركة إيجابية، مغلقاً بزيادة قدرها 0.22 بالمئة.
كما كان الأداء الإيجابي في وول ستريت يوم الجمعة مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية جديدة عززت التوقعات بخفض طفيف في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أيلول، وقوة الدولار الأمريكي مقابل الين، بعد هذه المؤشرات الاقتصادية، قدمت دعماً إضافياً للأسواق اليابانية، مما استفاد بشكل خاص أسهم الشركات اليابانية المصدرة، وهذه الشركات غالباً ما تستفيد عندما يضعف الين، حيث يعزز قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.
في حين كانت الأسواق العالمية قد شهدت تراجعاً حاداً في أوائل أغسطس، وذلك بشكل كبير بسبب المخاوف من ركود محتمل في أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، أدت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة إلى نظرة أكثر تفاؤلاً، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في طريقه للاستقرار، والآن، يركز المستثمرون على بيانات سوق العمل الأمريكية القادمة، بما في ذلك أرقام البطالة الأسبوعية المقرر إصدارها يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، التي من المتوقع أن تصدر يوم الجمعة، وستتم متابعة هذه التقارير عن كثب للحصول على رؤى إضافية حول حالة الاقتصاد الأمريكي وأي تحركات سياسة محتملة من الاحتياطي الفيدرالي.
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