الأسواق الأوروبية تشهد انخفاضاً مع ترقب بيانات اقتصادية هامة وتصريحات من البنك المركزي الأوروبي

(MENAFN
) شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الاثنين الموافق 2 أيلول، حيث استعد المستثمرون لأسبوع حاسم مليء بالإفصاحات الاقتصادية والتصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في محاولة للحصول على أي إشارات حول قرارات السياسة النقدية المقبلة للبنك، وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.40 بالمئة، مبتعداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، والذي كان مدفوعاً بتقليص معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمئة في أغسطس—أبطأ وتيرة منذ يوليو 2021، وقد انعكست هذه الاتجاهات النزولية عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية، حيث تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.27 بالمئة، وهبط مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.07 بالمئة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.42 بالمئة.
كما واجه قطاع التعدين أكبر الخسائر، متراجعاً بنسبة 1.3 بالمئة، مع بداية معظم أسعار المعادن الصناعية في أيلول على تراجع، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الطلب، بالإضافة إلى التوقعات المنخفضة بشأن التيسير النقدي الكبير في الولايات المتحدة والبيانات المخيبة للآمال حول التصنيع من الصين، ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسهم رايتموف بنسبة 24.5 بالمئة بعد أنباء عن أن مجموعة آر آي إيه، التي تمتلك نيوز كورب حصة أغلبية فيها، تفكر في الاستحواذ على الموقع البريطاني للعقارات لتشكيل عملاق عالمي في مجال العقارات، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم شركة ساموفي بنسبة 2.5 بالمئة على الرغم من التحديات، حيث فشل دواءها لعلاج التصلب المتعدد في تحقيق هدفه الأساسي في تجربتين متقدمتين، مما يثير الشكوك حول مستقبل هذا النوع من الأدوية.
ومع تقدم الأسبوع، يترقب المستثمرون صدور بيانات التصنيع لشهر أغسطس من ألمانيا وإسبانيا ومنطقة اليورو المكونة من 20 دولة لتقييم الحالة الاقتصادية للمنطقة، ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات رؤى حاسمة حول أداء اقتصادات أوروبا في ظل عدم اليقين المستمر، كما يولي المشاركون في السوق اهتماماً خاصاً بأي إشارات قد تدل على تغييرات في اتجاه سياسة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه القادم، نظراً لمعركته المستمرة مع التضخم وتأثيره على النمو عبر القارة.
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