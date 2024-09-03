إل جي تتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار لتمكين الشباب الإماراتي من خلال تحدي تصميم مبتكر

MENAFN - AETOSWire) تعاونت شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) مع معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI) في مشروع فسحة التصميم، في موسمه الثامن، لإطلاق العنان لإبداع وحيوية أصوات الشباب في أبوظبي والإمارات. يركز هذا العام على مشاركة DIDI في مختبر Terra Carta Design Lab العالمي، الذي أسسه الملك تشارلز الثالث، والذي يعزز تنمية المواهب المحلية والتفكير الابتكاري.

قدمت هذه المبادرة المثيرة للمشاركين تحديًا فريدًا في مجال التسويق والعلامة التجارية، شجعت الجيل الشاب على تبني نظرة تفاؤلية تجاه الحياة. من خلال التعاون ومعسكر التدريب الملهم، سعت إل جي إلى إلهام الجيل القادم للإيمان بقوة التفاؤل وإمكاناته في تغيير العالم.

شهدت المسابقة مشاركة رائعة من الطلاب من جميع أنحاء أبوظبي، حيث كُلفوا بإنشاء حملة تسويقية لشعار "الحياة جيدة" من إل جي مخصصة لسوق الشباب. شمل التحدي مراجعة وتوطين أصول العلامة التجارية الحالية لشركة إل جي، وبحث الجمهور المستهدف، وتطوير رسالة حملة مقنعة، وتصميم أصول إبداعية. تم تكريم المشاريع الفائزة، بما في ذلك "الحياة جيدة مع فرحان"، لنهجها المبتكر وتوافقها مع فلسفة إل جي للتفاؤل وتحسين الحياة. حصلت المشاريع المتميزة على جوائز مثل شاشاتLG IT Smart Monitors ومكبرات الصوت المحمولة LG XBOOM Go Bluetooth.

قامت إل جي بتنظيم معسكرات تدريبية لتوجيه المشاركين وتقييم تقدمهم وتقديماتهم النهائية، حيث أظهرت الحملات الفائزة ليس فقط إبداعًا، بل أيضًا توافقًا مع فلسفة إل جي الأساسية للتفاؤل وتحسين الحياة.

تعكس الشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار ضمن برنامج "رايز للتحضير الجامعي والإرشاد المهني" بدعم من دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) التزام إل جي بتعزيز المواهب والابتكار في الإمارات. ويُعد معهد دبي للتصميم والابتكار جامعة غير ربحية رائدة في المنطقة، حيث تقدم تعليمًا متعدد التخصصات في التصميم بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومدرسة بارسونز للتصميم، وتوفر تجربة تعليمية تحويلية في تصميم المنتجات، تصميم الأزياء، التصميم متعدد الوسائط، وإدارة التصميم الاستراتيجي.

وقال سا نيونغ كيم, رئيس شركة إل جي للإلكترونيات الخليج: "في إل جي، نؤمن بقوة الإبداع والتفاؤل في تشكيل مستقبل أفضل، وتعكس هذه الشراكة مع DIDI التزامنا بتمكين الجيل القادم في الإمارات، وتزويدهم بالأدوات والإلهام للابتكار وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. إن الموهبة والشغف اللذين أظهرهما هؤلاء المصممون الشباب يلهمان حقًا، ونحن فخورون بدعم رحلتهم."

وصرح محمد عبدالله، الرئيس في معهد دبي للتصميم والابتكار: "نحن سعداء بالتعاون مع إل جي, الشريك في القطاع, في توفير منصة تنمي الإمكانيات الإبداعية لطلابنا.تركيزنا هذا العام على سوق أبوظبي/الإمارات إلى جانب مشاركتنا في مختبرTerra Carta Design Lab، يؤكد التزامنا بتنمية المواهب المحلية. إن المشاريع المبتكرة التي قدمها الطلاب لا تعكس فقط مهاراتهم في التصميم، بل تعكس أيضًا قدرتهم على التفكير النقدي في كيفية التأثير الإيجابي على المجتمع."

من خلال مشروع فسحة التصميم، نجحت إل جي معهد دبي للتصميم والابتكار في تمكين المصممين الشباب من التفكير بشكل إبداعي وتفاؤلي، مما يعزز الرسالة بأن "الحياة جيدة" عندما تُرى من خلال عدسة الابتكار والإيجابية.

لمزيد من المعلومات حول إل جي وشراكاتها، يرجى زيارة

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 74,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 61 مليار دولار أمريكي في عام 2023. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .

برنامج رايز للتحضير الجامعي والإرشاد المهني ( UPCG ) بدعم من دائرة التعليم والمعرفة ( ADEK )

يُقدم برنامج رايز للتحضير الجامعي والإرشاد المهني (UPCG) بدعم من دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) توجيهًا وموارد ضرورية لطلاب المدارس الثانوية لإعدادهم لمساراتهم ما بعد الثانوية ومهنهم المستقبلية. يستهدف البرنامج طلاب الصفوف 9-12 في المدارس الخاصة والمدارس التشارتَر والمدارس الحكومية، حيث يسهل الربط بين الطلاب والجامعات والشركات من خلال ندوات عبر الإنترنت وجلسات تفاعلية وتجارب عملية.