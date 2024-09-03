شركة الدار تقدم استراتيجية مفصّلة للتصميم والاستدامة لمشروع ملعب أرامكو الجديد بمدينة الخبر

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، إحدى شركات الطاقة والكيميائيات الرائدة والمتكاملة على مستوى العالم، عن انطلاق العمل في مشروع بناء "ملعب أرامكو" الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 47 ألف مقعد، بالتعاون مع مجموعة "روشن" (ROSHN)، شركة التطوير العقاري الرائدة. ومن المُتوقع أن يستضيف الملعب الجديد، المُصمّم بشكل يلبي المعايير الدولية، أبرز وأهم مسابقات في العالم، من قبيل فعاليات بطولة كأس آسيا للعام 2027 (2027 AFC Asian Cup)، وبطولة كأس العالم للاتحاد الدولي للعام 2034 (FIFA 2034) التي تسعى المملكة لاستضافتها – فضلاً عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الرائعة.

وقد تولّت دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (الشاعر وشركاه) – "الدار" - مسؤولية تطوير وتنفيذ التصميم الهندسي المفصّل لهذا الملعب الأيقوني الجديد، لتحقيق رؤية شركة الهندسة المعمارية المميزة بإنشاء معلم جديد مذهل مستوحى من البيئة الطبيعية للمدينة. كما قدمت "الدار" التصميم التفصيلي للمرافق والبنية التحتية للمخطط الرئيسي متعدد الاستخدامات.

هذا وقدمت شركة "مافايس" الهندسية (Maffeis Engineering)، الشقيقة لشركة "الدار" وإحدى شركات "سيدارا" (Sidara) – وواحدة من شركات الاستشارات الهندسية الإنشائية الأكثر تخصصاً في العالم - التصميم المفصّل لنظام سقف الملعب وواجهاته الذي يعدّ نظاماً مذهلاً وفريداً من الناحية الهيكلية.

علاوة على ذلك، تولت شركة "الدار" صياغة استراتيجية الاستدامة الخاصة بالملعب، مستهدفة تلبية متطلبات شهادات LEED للريادة في الطاقة والتصميم البيئي، وشهادة البناء المستدام وجودة التنفي ذ (Mostadam)، واضعة معايير استثنائية للملاعب المستدامة في المناخات الحارة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء" ومختلف الأنظمة والقوانين المحلية والدولية. تستعرض الاستراتيجية مجموعة من التدابير لتحقيق كفاءة الطاقة السلبية والنشطة التي تدمج تقنيات الاستجابة للطلب، والحد من استخدام المياه، وتحويل النفايات التشغيلية بعيداً عن مكبّات النفايات، وتحديد أنواع المنتجات المراعية للبيئة والمحلية والمعاد تدويرها.

لمحة عن شركة "الدار" و"سيدارا" ( Sidara ):

تعدّ شركة "الدار" العضو المؤسس في "سيدارا" (Sidara)، وهي مجموعة عالمية تضمّ أكثر من 20 ألفاً من ألمع المخطّطين والمصممين والمهندسين والاستشاريين، يعملون جنباً إلى جنب في 300 مكتب في مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق مهمة مشتركة، تتمثّل في "الدفاع عن العالم كما قد نفعل من أجل منزلنا". عدا شركة "الدار" (Dar)، تضمّ "سيدارا" (Sidara) عدداً من الشركات الأساسية، منها شركة "بيركنز آند ويل" (Perkins&Will)، وتايل إن جروب" (TYLin Group)، وشركة "مافايس" للهندسة (Maffeis)، و"كوري آند براون" (Currie&Brown)، و"بينسبين" (Penspen).

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.