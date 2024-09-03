مجموعة "آر إي إيه" تخطط للاستحواذ على موقع رايتموف البريطاني مقابل 5.8 مليار دولار

(MENAFN
) تسعى مجموعة آر إي إيه، شركة العقارات الرقمية المملوكة لشركة نيوز كورب التابعة للملياردير روبرت مردوخ، إلى استحواذ محتمل على موقع رايتموف البريطاني مقابل تقديرات تصل إلى 5.8 مليار دولار، وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء كيان عالمي قوي في قطاع تسويق العقارات الرقمية، وعلى الرغم من أن مجموعة آر إي إيه، المدرجة في البورصة الأسترالية، كشفت يوم الاثنين الموافق 2 أيلول أنها تفكر في صفقة
نقدية وأسهم للاستحواذ على رايتموف، فقد أوضحت أنها لم تبدأ بعد أي اتصال رسمي أو مفاوضات مع الشركة البريطانية، وتسببت أخبار هذا الاستحواذ المحتمل في ارتفاع أسهم رايتموف بنسبة 23 بالمئة، بينما انخفضت أسهم مجموعة آر إي إيه بنسبة 6 بالمئة خلال التداول، مما يعكس ردود الفعل المختلطة في السوق تجاه إمكانية إجراء هذه الصفقة الكبيرة.
وإذا تمت الصفقة، فإنها ستوسع بشكل كبير من نطاق مجموعة آر إي إيه الدولي، مما يعزز وجودها خارج استراليا حيث تعتبر بالفعل رائدة في تسويق العقارات الرقمية، وكانت الشركة قد توسعت سابقاً إلى أسواق أخرى مثل الهند، وقد يؤدي الاستحواذ على رايتموف إلى تعزيز مكانتها كلاعب عالمي، وشهدت رايتموف نفسها نمواً ثابتاً في الإيرادات خلال السنوات الأخيرة، ومع التوقعات التي تشير إلى انتعاش سوق العقارات في المملكة المتحدة بسبب انخفاض معدلات الفائدة، قد تتيح هذه الصفقة لمجموعة آر إي إيه الاستفادة من بيئة السوق المواتية، ووفقاً للتنظيمات البريطانية، يجب على آر إي إيه أن تعلن رسمياً عن نيتها بشأن العرض المحتمل للاستحواذ بحلول 30 أيلول.
في حين أكدت مجموعة آر إي إيه في بيان صدر اليوم يوم الاثنين أن الاندماج مع رايتموف سيقدم فرصاً كبيرة لكلتا الشركتين، مما يعزز قيمة أسهمهما ويحقق عوائد كبيرة للمساهمين في بيان صدر اليوم، ويبرز الاستحواذ المقترح طموح آر إي إيه في توسيع عملياتها عالمياً واستغلال التآزر بين الشركتين لتعزيز قيادتها في سوق العقارات الرقمية التنافسي في بيان صدر اليوم، وتتماشى هذه الخطوة مع الاستراتيجية الأوسع للشركة في النمو من خلال التوسع الدولي والاستحواذ، مما يعكس ثقتها في آفاق سوق العقارات الرقمية على المدى الطويل.
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