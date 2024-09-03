محكمة ميونيخ تشرع بإجراءات الإفلاس لثالث أكبر مجموعة سياحية في أوروبا "إف تي آي"

(MENAFN
) بدأت محكمة ميونيخ يوم الاثنين الموافق 2 أيلول إجراءات الإفلاس لمجموعة إق تي آي، ثالث أكبر مجموعة سياحية في أوروبا، مما يشكل انتكاسة كبيرة لصناعة السياحة الألمانية، ويسمح هذا الإجراء، الذي يقوده المدير الإداري أكسل بيرباخ، لحوالي 350,000 دائن بتقديم مطالباتهم رسمياً ضد الشركة، ويشمل معظم هؤلاء الدائنين الركاب الذين دفعوا مقدماً مقابل رحلات لا تستطيع إف تي آي تشغيلها بعد الآن، وللتخفيف من تأثير ذلك على المسافرين المتأثرين، سيوفر صندوق التأمين السياحي الألماني تعويضاً للأموال المفقودة بسبب هذه الرحلات الملغاة، كما أدى الوضع إلى فقدان العديد من الوظائف، حيث تم تحديد حوالي 600 موظف للفصل، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل حوالي 130 موظفاً مع الشركة حتى نهاية العام، بينما تأمن حوالي 300 موظف وظائف جديدة في أدوار مختلفة.
كما واجهت الشركة صعوبات منذ بعض الوقت، مشيرة إلى انخفاض حاد في الحجوزات وعجزها عن إدارة الضغوط المتزايدة من الموردين الذين يطالبون بالدفع مقدماً، وزادت صعوبات إف تي آي نتيجة فشلها في الاستقرار بعد عرض شراء بقيمة 1 يورو، والذي لم يؤد إلى تحسين وضعها المالي، وأجبرت الحالة المالية المتدهورة الشركة على إعلان الإفلاس في يونيو، مما ترك حوالي 11,000 سائح عالقين في مصر، وأحدث هذا التطور ارتباكاً كبيراً وفرض عبئاً مالياً هائلاً على كل من إف تي آي وشركائها، وتدين الشركة حالياً بحوالي 133 مليون دولار مقابل الإقامات الفندقية في مصر ولديها ديون مستحقة لشركات السياحة المحلية المسؤولة عن تنظيم وإدارة هؤلاء السياح في وجهات مختلفة في البلاد.
كذلك تسلط تداعيات مشاكل إف تي آي المالية الضوء على التحديات الأوسع التي تواجهها صناعة السفر والسياحة، خاصة في سياق المشهد الاقتصادي ما بعد الجائحة حيث تظل ثقة المستهلكين هشة، ولم يؤثر فشل المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المالية على عملياتها فحسب، بل أيضاً على شبكة مورديها وشركائها، ومع تقدم إجراءات الإفلاس، سيراقب الدائنون وأصحاب المصلحة عن كثب التطورات، خاصة فيما يتعلق بكيفية تخطيط المدير الإداري للإفلاس لمعالجة الديون الكبيرة وإعادة هيكلة الأصول المتبقية للشركة، ويظل الوضع غير مستقر، مع إمكانية حدوث تعقيدات إضافية بينما يقدم الدائنون مطالباتهم وتسعى الأطراف المتأثرة للحصول على تعويضات أو ترتيبات بديلة.
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