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الوداد تحقق 100 % في تقييم الحوكمة

9/3/2024 4:51:57 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام 100 % في تقييم الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يتمثل في عدة معايير هي: معيار الامتثال والالتزام، معيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية، وذلك تأكيداً على التزام الجمعية بأعلى معايير الحوكمة في كافة أعمالها التي تقدمها لخدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية والأسر المحتضنة لهم.
من جهته عبر المهندس حسين بن سعيد بحري رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، عن اعتزازه بما حققته الجمعية في تقييم الحوكمة بالعلامة الكاملة، والذي يعكس التزام الجمعية بمجلس إداراتها وكافة اللجان والعاملين، بمعايير الحوكمة التي وضعها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مؤكداً أن ذلك ما هو إلا ثمرة لما نلقاه في الجمعية من دعم وتمكين من الجهات الإشرافية في ظل ما يلقاه القطاع غير الربحي من اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله ليؤدي أدواره في خدمة المجتمع.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي أن "الوداد" عملت على تعزيز ثقافة الحوكمة لدى كافة العاملين من خلال تعزيز الممارسات وتطبيقها بما يحقق المعايير المعتمدة للحوكمة، مشيراً إلى أنه في سبيل ذلك تم العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتعاميم ذات العلاقة بعمل الجمعيات الأهلية، وعملت على عقد عددٍ من ورش العمل لوضع خطة تضمن تحقيق كافة معايير الحوكمة في مختلف مسارات العمل، وتطبيق الممارسات المطلوبة بشكل فعلي، بالإضافة إلى توفير الشواهد الداعمة للتأكد من سلامة تطبيق الممارسات مع عمل التقارير الدورية لمتابعة مستوى التقدم.
ولتحقيق أفضل المعايير أكد الرئيس التنفيذي بأنه تمت الاستعانة بمستشارين في مجال الحوكمة والاستفادة من خبراتهم، وحضور الدورات التدريبية التخصصية لتطوير موظفي الجمعية وإجراء التقييم الذاتي للتأكد من تطبيق الممارسات وسلامة الشواهد المؤيدة، بالإضافة إلى حصر الفجوات في كل الممارسات ووضع الأنشطة المناسبة لسد هذه الفجوات.
يذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، هي جمعية سعودية رائدة في معالجة قضايا الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية ( مجهولي الأبوين ) دون عمر السنتين ، تعمل على إسناد احتضانهم بشرط الرضاعة إلى أسر سعودية مؤهلة، وتغطي أعمالها كافة مناطق المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر محتضنة لهم وفق معايير وشروط معتمدة تراعي تحقيق مصلحة اليتيم.

MENAFN03092024000089011017ID1108629550

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