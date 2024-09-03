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المركزي السعودي يُعلن إتاحة خدمة Samsung Pay في المملكة خلال الربع الرابع 2024م

9/3/2024 4:51:56 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة "Samsung Pay" في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك على هامش مؤتمر 24 فنتك المنعقد في الرياض. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتماشيًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق Samsung Wallet، كجزء من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.
وتعكس هذه الخطوة التزام "ساما" باستمراريتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، وتتسق مع المتطلبات الفنية المحلية لبنية المدفوعات الوطنية. وتأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن سلسلة من الابتكارات التقنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي، وتسهل تجربة الدفع الرقمي عند التسوق، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستوى المنطقة والعالم.

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