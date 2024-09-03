بيمكو تتوقع رفع بنك اليابان للفائدة مرة أخرى بحلول يناير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع الذراع اليابانية لشركة“بيمكو” أن يرفع المصرف المركزي لبلاده أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يناير القادم، وأن توجهه نحو تطبيع سياسته النقدية لم يتغير رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية، والاضطراب الذي أصاب الأسواق المالية في أغسطس.
وقال“تاداشي كاكوتشي” مدير محافظ الاستثمار في“بيمكو جابان” في لقاء مع وكالة“بلومبرج”، إن منحنى عوائد الديون اليابانية لا يزال محافظاً على اتجاهه الطردي الحاد، ولا توجد مهلة محددة لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل، لذا توجد فرصة لتحمل بعض المخاطر في الوقت الراهن.
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وساعدت بيانات التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو التي صدرت الأسبوع الماضي، وأظهرت استمرار ارتفاع الأسعار في أغسطس؛ على دعم توقعات مواصلة المصرف المركزي تشديد تكاليف الاقتراض، ما أدى بدوره إلى حفاظ عوائد السندات الحكومية على اتجاه صاعد.
وأضاف“كاكوتشي” أنه رغم هدوء تقلبات سوق الديون اليابانية في الآونة الأخيرة، لكنها سوف تظل أعلى مما كانت عليه قبل بدء المصرف المركزي تطبيع سياسته النقدية، مشيراً إلى أن وجود التقلبات أمر يفضله المستثمرون.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108629546
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