بيمكو تتوقع رفع بنك اليابان للفائدة مرة أخرى بحلول يناير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع الذراع اليابانية لشركة“بيمكو” أن يرفع المصرف المركزي لبلاده أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يناير القادم، وأن توجهه نحو تطبيع سياسته النقدية لم يتغير رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية، والاضطراب الذي أصاب الأسواق المالية في أغسطس.

وقال“تاداشي كاكوتشي” مدير محافظ الاستثمار في“بيمكو جابان” في لقاء مع وكالة“بلومبرج”، إن منحنى عوائد الديون اليابانية لا يزال محافظاً على اتجاهه الطردي الحاد، ولا توجد مهلة محددة لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل، لذا توجد فرصة لتحمل بعض المخاطر في الوقت الراهن.

موضوعاتالتضخم في تركيا يتباطأ إلى 51.97% خلال أغسطس بفضل ارتفاع الفائدة ​استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4%

وساعدت بيانات التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو التي صدرت الأسبوع الماضي، وأظهرت استمرار ارتفاع الأسعار في أغسطس؛ على دعم توقعات مواصلة المصرف المركزي تشديد تكاليف الاقتراض، ما أدى بدوره إلى حفاظ عوائد السندات الحكومية على اتجاه صاعد.

وأضاف“كاكوتشي” أنه رغم هدوء تقلبات سوق الديون اليابانية في الآونة الأخيرة، لكنها سوف تظل أعلى مما كانت عليه قبل بدء المصرف المركزي تطبيع سياسته النقدية، مشيراً إلى أن وجود التقلبات أمر يفضله المستثمرون.





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