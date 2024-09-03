زخم الطروحات المرتقبة يقود رواج الاستشارات المالية

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب قطاع الاستشارات المالية رواجًا مع عودة زخم الطروحات فى المصرية مؤخرًا، وهو ما يخلق طلبًا على الشركات التى تقدم هذا النوع من الخدمات.

ويتطلب طرح شركة فى البورصة عملية تجهيزا للشركة تشمل الاستعانة بخدمات للاستشارات القانونية، وخدمات تحديد القيمة العادلة للشركات وخدمات بنوك الاستثمار بهدف الترويج والطرح.

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يرى تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، أن نشاط التقييم المالى وإعداد دراسات جدوى للشركات هو الأكثر طلبًا وتحقيقاً للإيرادات بالنسبة لشركات الاستشارات المالية.

وأشار إلى أن الطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة قادرة على زيادة الإقبال على خدمات الاستشارات المالية، مضيفاً أن السوق يستوعب هذا الزخم.

وتابع حسين أن قطاع الاستشارات يستفيد أيضًا من رواج الطروحات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رخصة راعي القيد والتى تعد من الأنشطة الإضافية لشركات الاستشارات المالية وليس النشاط الأساسى.

وبالنسبة لقرار تعديل معيار المحاسبة وتأثيره على زيادة الطلب على شركات الاستشارات المالية، يرى حسين أن بعض الشركات الكبرى ستطبق المعيار ولكن الأغلبية من الشركات لن تقوم بذلك لأن هذا التعديل بتقييم الأصول يتبعه زيادة الأرباح الرأسمالية على الأصول وبالتالى ارتفاع الضرائب على الشركات.

وأعلنت البورصة المصرية فى وقت سابق عن دراسة قيد 11 شركة جديدة في البورصة من بينها 8 شركات في السوق الرئيسية و3 في سوق المشروعات الصغيرة مع توقعات بطرح شركتين منها في 2024.

وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن عمليات التقييم هى النشاط الأكثر رواجًا حاليًا لدى الشركة، متوقعًا زيادة هذا الرواج مع تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

أضاف أن اختيار شركات الاستشارات المالية المشاركة بالطروحات يعتمد على عدة عوامل من بينها سمعة كل شركة استشارات مالية، وأدائها وخبراتها بالمجال.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بعدة أنشطة مكملة لنشاط التقييم مثل نشاط راعي القيد، والدمج والاستحواذ.

وأعلنت الحكومة عن برنامج للطروحات يضم 32 شركة تم رفعها إلى 35 شركة فى قطاعات متنوعة، يجرى تحديثه حاليًا، وقالت فى برنامجها المقدم لمجلس النواب إنها جمعت 5.8 مليار دولار منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.

وذكرت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية الخاصة برؤية مصر لـ 3 سنوات المقبلة أن الحكومة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة ماضية فى استكمال الإجراءات التى اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن للحصول على الدعم الفنى المطلوب فى سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

أشار إلى أهمية استمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.