غانا تعتزم رفع سعر الكاكاو بنحو 45% لدعم المزارعين ومكافحة التهريب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم غانا رفع سعر توريد الكاكاو للدولة بنحو 45% خلال موسم حصاد 2024-2025 للمساعدة على تعزيز دخل
المزارعين، ومكافحة تهريب المحصول خارج البلاد، وفق ما ذكرته وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة.
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وذلك بعدما قررت ثاني أكبر الدول المنتجة للكاكاو في العالم رفع سعر توريد المزارع بأكثر من 58% إلى 33120 سيدي (2123.08 دولار) للطن المتري في أبريل الماضي، على أن تسري الزيادة خلال الفترة المتبقية من موسم 2023-2024.
وكانت هذه الخطوة نتيجة اتخاذ ساحل العاج -أكبر منتج للكاكاو في العالم- إجراءً مماثلاً برفع سعر التوريد إلى 2.55 دولار للكيلو لمحصول فترة الحصاد الممتدة بين شهري أبريل وسبتمبر من الموسم ذاته.
وأوضحت المصادر أن لجنة مراجعة أسعار الكاكاو في غانا قررت رفع السعر 45% إلى 48 ألف سيدي خلال الموسم القادم، والذي يبدأ في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، وأن القرار سوف يُرسل إلى مجلس الوزراء لإعلانه.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108629544
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