غانا تعتزم رفع سعر الكاكاو بنحو 45% لدعم المزارعين ومكافحة التهريب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم غانا رفع سعر توريد الكاكاو للدولة بنحو 45% خلال موسم حصاد 2024-2025 للمساعدة على تعزيز المزارعين، ومكافحة تهريب المحصول خارج البلاد، وفق ما ذكرته وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة.





موضوعاتالتضخم في تركيا يتباطأ إلى 51.97% خلال أغسطس بفضل ارتفاع الفائدة ​استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4%

وذلك بعدما قررت ثاني أكبر الدول المنتجة للكاكاو في العالم رفع سعر توريد المزارع بأكثر من 58% إلى 33120 سيدي (2123.08 دولار) للطن المتري في أبريل الماضي، على أن تسري الزيادة خلال الفترة المتبقية من موسم 2023-2024.





وكانت هذه الخطوة نتيجة اتخاذ ساحل العاج -أكبر منتج للكاكاو في العالم- إجراءً مماثلاً برفع سعر التوريد إلى 2.55 دولار للكيلو لمحصول فترة الحصاد الممتدة بين شهري أبريل وسبتمبر من الموسم ذاته.





وأوضحت المصادر أن لجنة مراجعة أسعار الكاكاو في غانا قررت رفع السعر 45% إلى 48 ألف سيدي خلال الموسم القادم، والذي يبدأ في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، وأن القرار سوف يُرسل إلى مجلس الوزراء لإعلانه.





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