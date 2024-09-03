شريك الضرائب الرئيسى بـإم إى سى مصر: تبسيط الإجراءات الضريبة جاذب للاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد أبوزهرة شريك الضرائب الرئيسى بمكتب” إم إى سى مصر والخليج للاستشارات الضريبية”، إن الإعفاءات الضريبية فقدت فعاليتها فى جذب الاستثمارات، وذلك بسبب اتفاقيات منع تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح.

أضاف لـ”البورصة” أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تفعيل سياسة ضريبية أكثر استقراراً ولكنها بحاجه إلى المزيد من التبسيط فى الإجراءات بحيث تضمن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

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ولفت إلى أن دور قانون إنهاء المنازعات حيوى فى تهيئة البيئة الاستثمارية، لأنها ضمانة للمستثمر بحفظ حقوقه واستردادها فى أسرع وقت.

وذكر أن سعر الضريبة الفعلى يفوق ما هو مقرر قانوناً، بسبب عدة عوامل منها الضريبة على توزيعات الأرباح، وإعادة الفحص، وإجراءات وحدة التسعير المحايد، ما يؤثر على قرار المستثمر.

ولفت إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل يجب أن يتوافر به عدة عوامل لنجاحه على أرض الواقع أهمها بساطة المواد وسهولة فهمها بشكل لا يقبل التأويل الشخصى.

وشدد أبو زهرة على أهمية تبسيط الإقرارات الضريبية والعمل على تقليص خطوات إعداد الإقرار، وصولاً إلى تقديم الإقرارات بإجمالى التعاملات فقط، بالنسبة للمتعاملين الملتزمين بالفاتورة والإيصال الإلكترونى فى جميع معاملاتهم فى البيع والشراء.

ولفت إلى أن“المالية” تهدف خلال الفترة المقبلة إلى ربط التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية بإصدار البطاقة الضريبية، حيث يتم إصدار بطاقة مؤقتة لمدة محددة لحين استكمال إجراءات تأسيس الشركة من قبل الممول.

وقال إنه فور إتمام التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية يتم إصدار البطاقة الضريبية النهائية، مشيراَ إلى أن تلك الإجراءات تساعد فى تحقيق الاستقرار فى السوق وتحقيق الحياد بين الممولين الجدد والقائمين وبما يضمن فرض الالتزام الضريبى فى المجتمع.

وفى ضوء توجه“المالية” إلى ميكنة الإجراءات الضريبية، ذكر أبو زهرة أن التحول إلى رد ضريبة القيمة المضافة بنظام مميكن بالكامل دون الحاجة إلى تقديم أى مستندات بالنسبة للممولين الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية وتقليص مدة رد الضريبة إلى أقل من شهر يعد عامل جاذب للاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبى المباشر.

وطالب بضرورة فحص الملفات على أساس العينة لجميع الممولين باستخدام أسلوب المخاطر والذكاء الاصطناعى كما هو معمول به فى أوروبا وأمريكا، وعدم تدخل العنصر البشرى بما يسهم فى ضمان مبدأ الحياد الضريبى.

واقترح تقييم الممولين بناء على مستوى الالتزام على أن يتم منح الممولين الأكثر التزاماً مزايا وتسهيلات فى الإجراءات الضريبية، على أن تكون عملية التقييم من خلال نظام مميكن بالكامل.

ولفت إلى أنه يجب الاستعانة بالفحص الذكى للملفات عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثه كمرحلة مبدئية للوصول إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى فحص الملفات إلكترونياً.

وأشار إلى أنه تم بالفعل استخدام الفحص الذكى فى منظومة البايرول ما ساهم فى تقلص نسب التجنب الضريبى.

وأشار إلى أهمية تدريب العاملين بالإدارة الضريبية لاستيعاب الفجوة بين ما تنص عليه التشريعات القانونية والواقع العملى انخفاض فى معدل تدوير الموارد البشرية لضمان الأمان الوظيفى، مع التحرك لاستيعاب الكفاءات المهنية المدربة.

وشدد على ضرورة إصدار وثيقة حقوق دافعى الضرائب حيث تضمن للممول عدة حقوق منها الحق فى الحصول على تفسيرات واضحة للقانون وإجراءات مصلحة الضرائب فى جميع النماذج والتعليمات والمنشورات والإشعارات والمراسلات الضريبية، وكذلك الحق فى جودة الخدمة حيث يحق لدافعى الضرائب الحصول على مساعدة سريعة ومهنية فى تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، إضافةً إلى الحق فى دفع ما لا يزيد على مبلغ الضريبة المستحق قانونًا فقط، والحق فى نظام ضريبى عادل ومنصف يأخذ فى الاعتبار الحقائق والظروف التى قد تؤثر على التزامات الممولين الأساسية، أو قدرتهم على الدفع، أو قدرتهم على تقديم المعلومات فى الوقت المناسب.

ولفت إلى أن عدد العاملين بإدارة تسعير المعاملات غير كاف ما يؤثر على سير العمل لدى مكاتب المحاسبة والمراجعة، وطالب بضرورة فصل إدارة تسعير المعاملات عن إدارة الفحص.

وأشاد بميكنة الإجراءات الضريبية وبمنظومة الفاتورة الاليكترونية، مشيراً إلى أنها تتوافق مع رؤية الحكومة 2030، لأنها تحد من حالات التهرب الضريبى مع حصر المجتمع الضريبى بشكل دقيق وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وتسهيل الإجراءات الضريبية.

وطالب بضرورة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث يجمع الضرائب الانتقائية من رسوم التنمية والدمغة وضريبة الملاهى لأن تعدد الضرائب وتنوعها يعوق الاستثمار.

وذكر أبو زهرة أن قاطرة النمو الاقتصادى فى الصين بدأت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشاد بروح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبق فى مصر، إلا أنه يحتاج إلى إعادة النظر فى بنوده بحيث لا تقتصر المعتملة المبسطة على ضرائب الدخل فحسب، بل تشمل معاملة مبسطة أيضاً لضرائب كسب العمل والقيمة المضافة لتلك المشروعات، ما يخفف من تكاليف الامتثال الضريبى على أصحابها.

أضاف أنه ذلك بجانب وضع المزيد من الحوافز نحو تلك المشروعات ما يقضى على نسب البطالة وزيادة الإنتاجية.

وقال شريك الضرائب الرئيسى بمكتب“إم إى سى مصر-الخليج” إنه يجب صدور تعليمات تنفيذية وكتب دورية من المصلحة تقلص وتمنع التقديرات الجزافية لأن ذلك يسئ لسمعة الإدارة الضريبية، لافتاً إلى أن الممول على حق إلى أن يثبت العكس وعلى المصلحة إثبات خلاف ذلك.

وذكر أن فرض الضرائب الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة يؤثر بالسلب عليها فى وقت تسعى فيه الدولة نحو طرح المزيد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ويجب عليها تهيئة البيئة الاستثمارية لذلك، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمر.

وقال إن آلية التكليف العكسى تهدف فى الأساس إلى تجنب التهرب الضريبى، واستيداء حق الدولة من الضرائب على غير المقيمين وهم غير مكلفين بأداء الضريبة وفقاً لقوانين الضرائب المعمول بها فى مصر، ولذلك فالهدف منها هو تحصيل الضريبة على تقديم الخدمة لمكلف مقيم داخل مصر.

ويرى أبو زهرة أن هذه خطوه جيدة من الدولة تعطى دفعة كبيرة لتعزيز النظام الضريبى فى مصر من خلال عمل رقابة جيدة على جميع المعاملات التى يستفيد بها المقيم من خارج مصر وأيضا تعزيز الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى أن كثيرا من الدول تعمل على زيادة مدة ترحيل الخسائر ما يمثل دعمًا غير مباشر من جانب الحكومات نحو القطاعات التى تعانى من التقلبات الاقتصادية، وبالتالى يؤثر على سمعة الدولة كعامل جذب للاستثمار.

وعلى جانب الضرائب الخضراء أوضح أبو زهرة أن العالم يتجه نحو تخفيض انبعاثات الكربون، حيث إن تغير المناخ أصبح تهديداً عالمياً بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وذكر أنه فى يناير 2023 اعتمدت 133 دولة حول العالم، أهدافًا خالية من انبعاثات الكربون لتتماشى مع مبادئ السياسة المناخية المتعددة الأطراف على النحو المنصوص عليه فى اتفاقية باريس، حيث تخطط لاستخدام مجموعة متنوعة على نطاق واسع من سياسات خفض الانبعاثات.

وأشار إلى أنه بسبب التكاليف الكبيرة المرتبطة بتغير المناخ تتبنى الدول بشكل متزايد أدوات سياسية أكثر طموحاً وتطوراً لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، خاصة أدوات السياسة القائمة على السوق مثل تسعير الكربون.

وطالب أبو زهرة الحكومة بتسريع وتيرة إصدار قانون الضريبة على الكربون حيث إنه بحلول 2026 سيفرض الاتحاد الأوروبى على صادرات مصر من السلع لدول الاتحاد

ضريبة كربون عند الدخول ما لم تكن دولة المنشأ“مصر” قد حصلت ضريبة للكربون بالفعل على هذه المنتجات، مما يؤثر على مستهدفات الدولة من التصدير.