صادرات الصلب الصينية توشك الوصول الى أكبر مستوياتها منذ 8 سنوات

(MENAFN
) من المتوقع أن تصل صادرات الصلب الصينية إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات بنهاية عام 2024، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية مع تدفق الصلب الصيني منخفض التكلفة إلى الأسواق الدولية، ووفقًا لشركة الاستشارات شنجهاي مايستيل، يُتوقع أن تتجاوز صادرات الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، 100 مليون طن هذا العام، وهو أعلى حجم صادرات منذ عام 2016، وأشارت فيفيان يانغ، رئيسة تحرير ماي ستيل، إلى أن صادرات الصلب الصينية قد وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية هذا العام، مع توقعات أن تتراوح بين 100 و101 مليون طن، مما يجعلها ثالث أعلى مستوى صادرات تم تسجيله على الإطلاق، ويُعزى هذا الارتفاع في الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب المحلي في الصين، التي تمثل أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي، ومع ضعف الاستهلاك المحلي، يتجه منتجو الصلب الصينيون بشكل متزايد إلى الأسواق الدولية، مع تحول جنوب شرق آسيا وأوروبا إلى وجهات رئيسية لهذه الصادرات.
كما يدفع تدفق الصلب الصيني إلى الأسواق العالمية الأسعار نحو الانخفاض، مما يثير مخاوف بشأن النزاعات التجارية المحتملة، وقال إيان روبر، استراتيجي السلع في أستريس أدفايزوري اليابان، إن الصين تغمر السوق العالمي بالصلب، مما يضغط على الأسعار نحو الأسفل، ويتوقع روبر أن تواجه بعض الدول ردود فعل انتقامية بينما تسعى لحماية صناعات الصلب المحلية من المنافسة التي يشكلها الصلب الصيني منخفض التكلفة، ويتنبأ بظهور المزيد من النزاعات التجارية والقضايا القانونية ضد الصين في الأشهر القادمة، مما قد يؤدي إلى فرض دول لرسوم جمركية أعلى على منتجات الصلب الصينية، وبالفعل، تواجه الصلب الصيني رسومًا جمركية كبيرة في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن تزداد هذه الظاهرة، وقامت عدد من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك المكسيك والبرازيل، بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب الصيني هذا العام، بينما بدأت دول مثل فيتنام وتركيا تحقيقات جديدة في واردات الصلب الصينية.
في حين ردت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصينية هذا العام بمقدار ثلاثة أضعاف، بينما أطلقت الاتحاد الأوروبي في مايو تحقيقًا لمكافحة الإغراق في منتجات الصلب المغلف بالقصدير الصينية، كما أعلنت كندا مؤخرًا عن رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب من الصين، واستجابة للردود الدولية المتزايدة، دعت الجمعية الصينية للحديد والصلب، التي تمثل أكبر شركات الصلب المملوكة للدولة في البلاد، مؤخرًا أعضائها إلى التوقف عن أساليب المنافسة العدوانية، وانتقدتهم لتورطهم في حروب الأسعار لزيادة حصصهم في السوق، ومع تطور الوضع، من المحتمل أن تتصاعد التوترات أكثر، مما قد يؤثر على التجارة العالمية وصناعة الصلب الدولية.
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