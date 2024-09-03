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تباين الأسهم اليابانية في الختام مع تحول الين للارتفاع - جريدة البورصة

9/3/2024 4:51:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مع تحول قيمة الين للارتفاع في ظل توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في أمريكا، ومواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مستقراً عند 38686 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64% إلى 2733 نقطة.

موضوعات متعلقة التضخم في تركيا يتباطأ إلى 51.97% خلال أغسطس بفضل ارتفاع الفائدة ​استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4%

وشهدت أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير انتعاشاً أثناء التعاملات بعدما لامس الدولار مستوى 147.2 ين، لكن العملة الأمريكية تحولت إلى انخفاض نسبته 0.57% إلى 146.06 ين.

وتتوقع الذراع اليابانية لشركة“بيمكو” مواصلة المصرف المركزي تطبيع سياسته النقدية مع نظرائه حول العالم، ورفعه أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يناير القادم.

وذلك تزامناً مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة هذا الشهر بحسب توقعات المستثمرين، الأمر الذي من شأنه تعزيز قيمة العملة اليابانية أمام الدولار، والتأثير سلباً على أداء قطاع التصدير وتقليص تنافسية السلع اليابانية في الأسواق الخارجية.


المصدر:

MENAFN03092024000202011048ID1108629540

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