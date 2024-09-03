تباين الأسهم اليابانية في الختام مع تحول الين للارتفاع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مع تحول قيمة الين للارتفاع في ظل توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في أمريكا، ومواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مستقراً عند 38686 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64% إلى 2733 نقطة.
موضوعات متعلقة
التضخم في تركيا يتباطأ إلى 51.97% خلال أغسطس بفضل ارتفاع الفائدة استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4%
وشهدت أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير انتعاشاً أثناء التعاملات بعدما لامس الدولار مستوى 147.2 ين، لكن العملة الأمريكية تحولت إلى انخفاض نسبته 0.57% إلى 146.06 ين.
وتتوقع الذراع اليابانية لشركة“بيمكو” مواصلة المصرف المركزي تطبيع سياسته النقدية مع نظرائه حول العالم، ورفعه أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يناير القادم.
وذلك تزامناً مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة هذا الشهر بحسب توقعات المستثمرين، الأمر الذي من شأنه تعزيز قيمة العملة اليابانية أمام الدولار، والتأثير سلباً على أداء قطاع التصدير وتقليص تنافسية السلع اليابانية في الأسواق الخارجية.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108629540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.