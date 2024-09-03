المستثمرون الجدد يشعلون المنافسة فى القطاع العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) على مدار السنوات الماضية كان القطاع العقارى من أكثر القطاعات الجاذبة لتوسعات المستثمرين من قطاعات أخرى بدعم من ارتفاع وتيرة التنمية العمرانية فى مصر، ولكن بعد فترة من الاستقرار ارتفعت مرة أخرى وتيرة تأسيس الشركات العقارية الجديدة خاصة من مستثمرين لا يمتلكون سابقة خبرة فى سوق العقارات.

ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن دخول عدد من المستثمرين ليس لديهم سابقة أعمال أو خبرات بالسوق العقارى وطرح مشروعات جديدة يعد ظاهرة إيجابية تزيد من حدة المنافسة بين المطورين بشرط القدرة على تنفيذ المشروعات وتسليمها للعملاء فى المواعيد المحددة.

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وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الفترة الأخيرة شهدت إعلان العديد من الشركات الجديدة عن التوسع فى السوق العقارى وضخ استثمارات من خلال طرح مشروعات فى القاهرة الكبرى والساحل الشمالى.

وأضاف فوزى، أن السوق العقارى جاذب للاستثمار ويستوعب المزيد من المستثمرين بسبب زيادة معدلات الطلب على الشراء سواء بغرض الاستثمار أو السكن فضلا عن الزيادة السكانية الكبيرة.

وأوضح أن زيادة عدد المستثمرين بالسوق العقارى تعتبر ظاهرة إيجابية وتزيد من حدة المنافسة بين المطورين ولكن يجب الاستعانة بأهل الخبرة وبإدارة محترفة تضع الأسس والمعايير لتحقيق نجاحات للشركة من خلال القدرة على تنفيذ المشروعات وتسليمها.

وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية ظهر عدد من الشركات فى السوق العقارى ولكنها اختفت تمامًا بسبب التعثر وعدم القدرة على الاستمرارية وتنفيذ المشروعات وما نتج عنه من مشاكل مع عملائها.

وقال إن المطور العقارى يجب أن يضع دراسات جيدة لتكلفة المشروع، ويدرس المتغيرات التى يمكن أن تحدث حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، لافتًا إلى أن عدم القدرة على تنفيذ المشروع تضع المطور فى مشاكل كبيرة.

وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن السوق العقارى المصرى هو الأقوى بالمنطقة ويستوعب 10 أضعاف الاستثمارات الموجودة به فى ظل الزيادة السكنية الكبيرة وارتفاع الطلب على الشراء.

وأضاف العسال، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من المستثمرين الذين ليس لديهم أى خبرات أو سابقة أعمال فى السوق العقارى بسبب الطفرة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التى قامت بها الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ما ساهم فى توفير حافز قوى لتشجيع المستثمرين على التوسع بالقطاع العقارى.

وأوضح أن 15% من الشركات المتواجدة بالسوق العقارى خلال الفترة الحالية حديثة وملاكها ليس لديهم أى خبرات بالقطاع ونسبة كبيرة منهم استطاع أن يحقق مكاسب ونتائج إيجابية بسبب استعانتهم بمكاتب استشارية وتسويقية متخصصة وإعداد الدراسات الجيدة للمشروع وتسويقه بأفكار غير تقليدية.

وأشار إلى أن الشركات المتعثرة بالسوق العقارى تمثل نحو 3% فقط، وذلك بسبب التسرع فى البيع والتسعير الخاطئ مما أدى إلى عدم القدرة على تنفيذ المشروع والالتزام بمواعيد التسليم مع العميل.

وقال العسال، إن هناك مشروعات من المفترض الانتهاء منها وتسليمها منذ 3 سنوات ونسبة التنفيذ بها لا تتجاوز 25% على الرغم من أن العملاء قاموا بسداد كافة الأقساط والمستحقات وبالتالى لجأوا إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الشركات المطورة للمشروعات.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطور الذى يعمل بشكل اجتهادى ويعتمد على نفسه دون الاستعانة بالخبرات المتخصصة بالقطاع العقارى وإعداد الدراسات المبنية على أسس علمية سوف يحقق خسائر كبيرة ويواجه مشاكل لا يستطيع إيجاد حلول لها.

وأضاف سعد الدين، أن الفترة الماضية شهدت ظهور مستثمرين جدد بالقطاع العقارى لأنه يعتبر أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار بسبب الانتعاشة التى يشهدها من خلال معدلات الطلب المرتفعة على كافة منتجاته.

وأوضح أنه يجب توفير رقابة من قبل وزارة الإسكان على الشركات العقارية من خلال تقديم ما يفيد قدرتها على تنفيذ المشروعات قبل طرحها بالسوق لضمان حقوق العملاء ولمنع أى مشكلات مستقبلية يمكن أن تحدث للشركة أو للعميل.

وأشار إلى أن المطورين الكبار استطاعوا تجاوز التحديات التى واجهت السوق العقارى بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة معدلات التضخم بفضل التخطيط وإعداد الدراسات الجيدة قبل طرح المشروعات.

وقال إن نجاح أى شركة عقارية يرتبط بقدرتها على الالتزام بمواعيد التسليم مع عملائها وهذا يتطلب العمل المنظم والإدارة الجيدة لتنفيذ المشروع من خلال الإسراع فى عمليات الإنشاء تجنبًا لارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأضاف أن أغلب المطورين يتأخرون عن تسليم مشروعاتهم لمدة تتراوح من 6 شهور إلى عام من خلال وضع بند فى العقد تحت مسمى فترة سماح ولكن أكثر من ذلك يكون هناك مشكلة لدى المطور.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة DEN للاستشارات التسويقية، والتى يمتلكها أحمد الباز صاحب سلسلة مطاعم“قصر الكبابجى”، إن القطاع العقارى جاذب للاستثمار ويشجع المستثمرين على ضخ أموال فيه بسبب تعدد الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأضاف عبدالله، أن عدد من المستثمرين اتجهوا للاستثمار فى القطاع العقارى بهدف تنويع محفظتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن سوق العقارات أصبح هو الخيار الأول لشريحة كبيرة من المستثمرين نظرًا لتعدد مزاياه وارتفاع معدل الربحية.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة فى البنية التحتية بمختلف أنحاء الجمهورية مما شجع العديد من المستثمرين خارج القطاع العقارى على الاستثمار فيه معتمدين على الاستعانة بأهل الخبرة بالسوق من خلال إعداد رؤية متكاملة للشركة لمدة زمنية محددة فضلًا عن الدراسات التسويقية والمالية الجيدة.

وأشار إلى أن القطاع العقارى مازال يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة حتى يستوعب حجم الطلب المرتفع على كافة منتجاته.

وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، والتى يمتلكها رجل الأعمال طارق سليمان صاحب شركة جلامور للمجوهرات، إن القطاع العقارى يعد أفضل الأوعية الاستثمارية فى مصر خلال الفترة الحالية نظرا لحجم الطلب المرتفع على شراء العقارات.

وأضاف مأمون، أن شركة“سيراك” حديثة العهد فى السوق العقارى ولكنها تعمل وفقًا لرؤية محددة تعتمد على إجراء توسعات فى السوق العقارى من خلال طرح العديد من المشروعات فى مختلف المناطق.

وأوضح أن الشركة تمتلك أراضى مشروعاتها ومسدد ثمنها بالكامل وتبدأ بالإنشاءات فى مشاريعها قبل طرحها للبيع لضمان الحصول على ثقة العملاء.

وأشار إلى أن“سيراك” تطور 5 مشروعات بالسوق العقارى المصرى فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالى، وتستعد لإطلاق مشروعها السادس خلال الشهر المقبل.