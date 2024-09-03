جيه بي مورجان: أزمة سوق الإسكان الصينية لم تنتهِ بعد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يرى مصرف“جيه بي مورجان” أن ضعف سوق الإسكان في الصين سوف يستمر، وأن الأزمة التي يعانيها لم تنتهِ بعد، إذ لم تكن الإجراءات الداعمة التي اتخذتها بكين كافية لتحفيز القطاع.

وقال“هايبين تشو” كبير الاقتصاديين الصينيين في المقرض الأمريكي في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” أمس الإثنين، إن أسعار المنازل في الصين لن تستقر حتى عام 2025 على أقل تقدير.

موضوعاتالتضخم في تركيا يتباطأ إلى 51.97% خلال أغسطس بفضل ارتفاع الفائدة ​استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4%

وتعقيباً على تقرير صدر عن وكالة“بلومبرج” الأسبوع الماضي ذكرت فيه أن الصين تدرس خطة للسماح بإعادة تمويل ما قيمته 5.4 تريليون دولار من قروض الرهن العقاري من أجل تخفيف أعباء الديون التي يتحملها ملاك المنازل، أشار“تشو” إلى أن هذه التدابير سوف يكون لها أثر محدود.

وتتماشى نظرة“تشو” مع رؤية“ويني وو” كبيرة محللي استراتيجيات الأوراق المالية الصينية في“بنك أوف أمريكا”، والتي أشارت إلى أن توقعات مساهمة هذه الإجراءات في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي للأسر تنظر للأمر من جانب واحد فقط.

وأوضحت أن خفض الفائدة على قروض الرهن العقاري سوف يدفع البنوك لخفض الفائدة على الودائع للحفاظ على هوامش ربحيتها وضمان استقرار النظام المالي، وهذا سيؤدي بدوره إلى تراجع دخل الفوائد الذي تحصل عليه الأسر الصينية على مدخراتها.





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