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ميدفيرت مصر ترفع حصتها في كفر الزيات للمبيدات إلى 5.06% - جريدة البورصة

9/3/2024 4:51:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت شركة“ميدفيرت مصر للاستثمار”، حصتها في رأسمال شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات” من 4.91% إلى 5.06%.

واشترت ميدفيرت مصر 277.6 ألف سهم من كفر الزيات للمبيدات بقيمة إجمالية للصفقة 2.47 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 8.93 جنيه للسهم.

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 60 قرش للسهم عن أرباح العام الماضي.

واعتمدت العمومية القوائم المالية عن العام الماضي، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

وارتفعت أرباح شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، بنسبة 49.7% خلال العام الماضي، لتصل 192.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.56 مليار جنيه خلال 2022.

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