ميدفيرت مصر ترفع حصتها في كفر الزيات للمبيدات إلى 5.06% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت شركة“ميدفيرت مصر للاستثمار”، حصتها في رأسمال شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات” من 4.91% إلى 5.06%.
واشترت ميدفيرت مصر 277.6 ألف سهم من كفر الزيات للمبيدات بقيمة إجمالية للصفقة 2.47 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 8.93 جنيه للسهم.
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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 60 قرش للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية القوائم المالية عن العام الماضي، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
وارتفعت أرباح شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، بنسبة 49.7% خلال العام الماضي، لتصل 192.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.56 مليار جنيه خلال 2022.
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