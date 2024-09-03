تنفيذ صفقة على أسهم طاقة عربية بـ3.34 مليار جنيه في إطار تسوية مديونيات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة عن تنفيذ ذات الحجم الكبير على أسهم شركة“طاقة عربية”، في إطار تسوية مديونيات مع البنوك الدائنة.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تنفيذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم طاقة عربية المصدرة لعدد 239.12 بقيمة 3.347 مليار جنيه.

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وأوضحت الشركة أن الصفقات في إطار تسوية مديونيات مع البنوك الدائنة والمشار اليها بتقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة بند“تسويات محتملة مع بنوك مصرية”.

ارتفعت أرباح شركة“طاقة عربية” بنسبة 26% خلال النصف الأول، لتصل 211.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 167.3 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 7.79 مليار جنيه مقابل 6.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت وقعت شركة طاقة عربية ، اتفاقية اطارية مع الحكومة لإنشاء مشروع مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية 3.4 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الإطارية استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت في ديسمبر 2022، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متطابقتين تشمل كل مرحلة 500 ميجاوات قدرة تحليل كهربائي باستخدام قدرات تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.

وأضافت أنه من المقرر إنشاء المشروع بالقرب من العين السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليقوم المشروع بإنتاج أكثر من 350 ألف طن سنويًا من الهيدروجين لكل مرحلة.

وارتفعت أرباح شركة“طاقة عربية” بنسبة 16% خلال الربع الأول، لتصل 102.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 88.4 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 3.57 مليار جنيه مقابل 2.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية، على تجنيب 5% من الأرباح كاحتياطي قانوني ونسبة 10% من حصة العاملين من الأرباح، وترحيل الباقي للأعوام المقبلة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة طاقة عربية بنسبة 3% خلال العام الماضي، لتصل 557.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 538.6 مليون جنيه في 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 13.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.7 مليار جنيه في 2022.

وقررت شركة طاقة عربية، التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول.

وتقرر تكليف مجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حال قبوله من خلال التمويل الذاتي بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لمصر يتضمن طرح عدد من محطات شركة وطنية للبترول أمام المستثمرين، وتم تحديد ميعاد تقديم عرض ملزم خلال شهر ديسمبر للشركات الراغبة في شراء عدد من تلك المحطات.







