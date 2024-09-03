تنفيذ صفقة على أسهم طاقة عربية بـ3.34 مليار جنيه في إطار تسوية مديونيات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة
عن تنفيذ صفقة
ذات الحجم الكبير على أسهم شركة“طاقة عربية”، في إطار تسوية مديونيات مع البنوك الدائنة.
وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم طاقة عربية المصدرة لعدد 239.12 مليون سهم بقيمة 3.347 مليار جنيه.
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وأوضحت الشركة أن الصفقات في إطار تسوية مديونيات مع البنوك الدائنة والمشار اليها بتقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة بند“تسويات محتملة مع بنوك مصرية”.
ارتفعت أرباح شركة“طاقة عربية” بنسبة 26% خلال النصف الأول، لتصل 211.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 167.3 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 7.79 مليار جنيه مقابل 6.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكانت وقعت شركة طاقة عربية ، اتفاقية اطارية مع الحكومة لإنشاء مشروع مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية 3.4 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الإطارية استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت في ديسمبر 2022، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متطابقتين تشمل كل مرحلة 500 ميجاوات قدرة تحليل كهربائي باستخدام قدرات تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.
وأضافت أنه من المقرر إنشاء المشروع بالقرب من العين السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليقوم المشروع بإنتاج أكثر من 350 ألف طن سنويًا من الهيدروجين لكل مرحلة.
وارتفعت أرباح شركة“طاقة عربية” بنسبة 16% خلال الربع الأول، لتصل 102.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 88.4 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 3.57 مليار جنيه مقابل 2.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية، على تجنيب 5% من الأرباح كاحتياطي قانوني ونسبة 10% من حصة العاملين من الأرباح، وترحيل الباقي للأعوام المقبلة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة طاقة عربية بنسبة 3% خلال العام الماضي، لتصل 557.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 538.6 مليون جنيه في 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 13.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.7 مليار جنيه في 2022.
وقررت شركة طاقة عربية، التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول.
وتقرر تكليف مجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حال قبوله من خلال التمويل الذاتي بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.
وأشارت الشركة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لمصر يتضمن طرح عدد من محطات شركة وطنية للبترول أمام المستثمرين، وتم تحديد ميعاد تقديم عرض ملزم خلال شهر ديسمبر للشركات الراغبة في شراء عدد من تلك المحطات.
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