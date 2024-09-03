ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، وترقب المستثمرين التقرير الشهري للوظائف الأمريكية نهاية الأسبوع الجاري.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.11% أو ما يعادل 2.9 دولار إلى 2530.50 دولار للأوقية .
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وفي حين انخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.11% إلى 2496.86 دولار للأوقية، هبطت عقود الفضة تسليم ديسمبر 1.41% إلى 28.77 دولار، وتراجع البلاتين الفوري 1.05% إلى 920.62 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- قرب أعلى مستوى له في أسبوعين عند 101.69 نقطة.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بعملات أخرى، وأوضح“كيلفن وونج” خبير تحليل أسواق آسيا والمحيط الهادئ في“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز” أن الذهب لا يستطيع معاودة الارتفاع لمستويات قياسية لغياب عوامل محفزة جديدة.
لكنه أشار إلى أن الذهب قد يرتفع لما يصل إلى 2640 دولاراً للأوقية هذا العام حال تأكيد الفيدرالي عزمه على بدء دورة طويلة المدى من خفض أسعار الفائدة.
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