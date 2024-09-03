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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع استقرار الدولار .. والفضة تتراجع 1.4% - جريدة البورصة

9/3/2024 4:51:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، وترقب المستثمرين التقرير الشهري للوظائف الأمريكية نهاية الأسبوع الجاري.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.11% أو ما يعادل 2.9 دولار إلى 2530.50 دولار للأوقية .

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وفي حين انخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.11% إلى 2496.86 دولار للأوقية، هبطت عقود الفضة تسليم ديسمبر 1.41% إلى 28.77 دولار، وتراجع البلاتين الفوري 1.05% إلى 920.62 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- قرب أعلى مستوى له في أسبوعين عند 101.69 نقطة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بعملات أخرى، وأوضح“كيلفن وونج” خبير تحليل أسواق آسيا والمحيط الهادئ في“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز” أن الذهب لا يستطيع معاودة الارتفاع لمستويات قياسية لغياب عوامل محفزة جديدة.

لكنه أشار إلى أن الذهب قد يرتفع لما يصل إلى 2640 دولاراً للأوقية هذا العام حال تأكيد الفيدرالي عزمه على بدء دورة طويلة المدى من خفض أسعار الفائدة.


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