القاهرة للإسكان تعتمد دراسة القيمة العادلة للاستحواذ على المتحدة للإسكان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة“القاهرة للإسكان والتعمير”، دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة وكذلك سهم شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” بغرض الاستحواذ.
وتقرر كذلك اعتماد تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان.
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وأوضحت الدراسة أنه سيتم تنفيذ الاستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير.
وأتمت شركة إيليت للاستشارات المالية أعمالها كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين.
ويأتى ذلك بناءً على التكليف الصادر لشركة إيليت من مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير باجتماعه منتصف مايو الماضى بعد تقديم عرض استحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق مبادلة الأسهم بين الشركتين دون الخيار النقدى.
أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بمبلغ 3.03 جنيه محتسًبا على أساس منهج صافى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف القيمة الدفترية، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير 8.90 جنيه، ومن ثم فإن معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 2.941 سهم، أى أن سهم واحد من شركة المتحدة للإسكان والتعمير يقابله حوالى 3 أسهم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير.
ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أن يتم توفير أسهم المبادلة التى ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناءً على عرض الشراء، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهم من خلال زيادة رأس مال تخصص له بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء.
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