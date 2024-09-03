القاهرة للإسكان تعتمد دراسة القيمة العادلة للاستحواذ على المتحدة للإسكان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة“القاهرة للإسكان والتعمير”، دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة وكذلك سهم شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” بغرض الاستحواذ.

وتقرر كذلك اعتماد تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان.

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وأوضحت الدراسة أنه سيتم تنفيذ الاستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير.

وأتمت شركة إيليت للاستشارات المالية أعمالها كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين.

ويأتى ذلك بناءً على التكليف الصادر لشركة إيليت من مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير باجتماعه منتصف مايو الماضى بعد تقديم عرض استحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق مبادلة الأسهم بين الشركتين دون الخيار النقدى.

أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بمبلغ 3.03 جنيه محتسًبا على أساس منهج صافى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف القيمة الدفترية، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير 8.90 جنيه، ومن ثم فإن معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 2.941 سهم، أى أن سهم واحد من شركة المتحدة للإسكان والتعمير يقابله حوالى 3 أسهم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير.

ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أن يتم توفير أسهم المبادلة التى ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناءً على عرض الشراء، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهم من خلال زيادة رأس مال تخصص له بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء.