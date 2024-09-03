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​استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية - جريدة البورصة

9/3/2024 4:51:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات أظهرت استمرار نمو مبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 524 نقطة، كما استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8368 نقطة.

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وفي حين ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.16% إلى 18961 نقطة، استقر نظيره الفرنسي“كاك” عند 7647 نقطة.

وحسب بيانات صدرت عن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، ارتفعت مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة 1% على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادتها 0.5% في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في مبيعات أغسطس كانت أعلى من متوسط الـ 3 أشهر عند 0.4% فقط، لكنها تعد منخفضة مقارنة بالنمو المسجل في الشهر المناظر من العام الماضي عند 4.1%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مبيعات الأغذية 2.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وزيادة إجمالي مبيعات المنتجات غير الغذائية 1.7%.

وتسلط هذه البيانات الضوء على تحسن الإنفاق الاستهلاكي للأسر البريطانية الشهر الماضي وعلى مدار النصف الثاني من العام الجاري.


المصدر:

MENAFN03092024000202011048ID1108629532

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