​استقرار الأسهم الأوروبية مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات أظهرت استمرار نمو مبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 524 نقطة، كما استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8368 نقطة.
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وفي حين ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.16% إلى 18961 نقطة، استقر نظيره الفرنسي“كاك” عند 7647 نقطة.
وحسب بيانات صدرت عن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، ارتفعت مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة 1% على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادتها 0.5% في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن الزيادة في مبيعات أغسطس كانت أعلى من متوسط الـ 3 أشهر عند 0.4% فقط، لكنها تعد منخفضة مقارنة بالنمو المسجل في الشهر المناظر من العام الماضي عند 4.1%.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع مبيعات الأغذية 2.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وزيادة إجمالي مبيعات المنتجات غير الغذائية 1.7%.
وتسلط هذه البيانات الضوء على تحسن الإنفاق الاستهلاكي للأسر البريطانية الشهر الماضي وعلى مدار النصف الثاني من العام الجاري.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108629532
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