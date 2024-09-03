تيسيرات جديدة من المطورين العقاريين لجذب العملاء

تسعى شركات التطوير العقارى لتوفير تيسيرات جديدة للعملاء للتغلب على الارتفاعات المستمرة فى أسعار الطروحات الجديدة بالمشروعات العقارية مع زيادة تكلفة الإنشاءات واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

قال محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن شركات التطوير العقارى تستهدف المصريين العاملين بالخارج والعرب الراغبين فى شراء العقارات للإقامة أو الاستثمار فى مصر من أجل زيادة مبيعاتها.

موضوعات“ريزيدنس للتطوير” تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بالمرحلة الرابعة من“أروما السخنة” عبدالله سلام:“مدينة مصر” تستهدف التحول إلى شركة إقليمية خلال 5 سنوات المستثمرون الجدد يشعلون المنافسة فى القطاع العقارى

وأضاف البستانى، أن أسعار العقارات سوف تستمر فى الارتفاع بدعم من زيادة تكلفة الإنشاءات مع ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك.

وأشار إلى اتجاه شركات التطوير العقارى لإلغاء مقدم الحجز أو تخفيضه إلى 5% فى الطروحات الجديدة وزيادة فترات السداد، وهى سياسة تسويقية لجذب العملاء.

وقال أيمن سامى، مدير مكتب“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن القدرة الشرائية للعملاء لا تواكب الزيادات التى حدثت فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، ورغم ذلك ارتفع الإقبال على الشراء للتحوط من التضخم وتراجع قيمة المدخرات.

وأضاف سامى، أن أسعار العقارات سوف تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المتبقة من عام 2024 خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء خلال موسم الصيف والذي يشهد عودة المصريين فى الخارج.

وأوضح أن أسعار العقارات تستفيد أيضًا من ارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة لدى البنوك، والتى من المتوقع أن تستمر عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تقديم شركات التطوير العقارى لعروض جديدة للعملاء تتضمن زيادة فترات السداد إلى 10 أو 12 عاما، مع تخفيض مقدم الحجز لجذب أكبر عدد من العملاء ففى ظل تراجع القدرة الشرائية.

وقال سامى، إن هذا التوجه بشكل مؤقت لحين زيادة الدخول وتحسن مؤشرات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السوق المصرى لن يشهد فقاعة عقارية لأنه يعتمد على السداد المباشر من المشترى إلى المطور.

وأكد أن الإقبال على شراء العقارات سيستمر رغم ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية، حيث يعتبر العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار فى السوق المصرى.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى تدفع المستثمرين الأجانب للتوسع فى سوق العقارات المصرى، منها زيادة الطلب وهامش الربح المرتفع.

وأشار إلى ضرورة توفير بيانات دقيقة لعدد الأجانب الذين يشترون عقارات فى مصر، وإعلانها من أجل تحفيز مشترين جدد على شراء عقارات فى مصر.

وتوقع سامى، استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.

وقال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة“مدار للتطوير العقارى”، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير نتيجة لزيادة سعر الصرف وتكلفة الإنشاءات، ورغم ذلك لم تتراجع مبيعات الشركات.

وأضاف أهاب، أن أسعار العقارات المطروحة مرتفعة ورغم ذلك لا يوجد مجال لتخفيضها خلال الفترة القادمة، لأن الزيادة قائمة على تكلفة حقيقية مع ارتفاع سعر الأرض، ومواد البناء، والفائدة.

وأوضح أن عددًا من المطورين العقاريين لجأوا إلى تقليل مساحات الوحدات لتتراوح من 90 إلى 120 مترا مربعا، فى محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات ولتتناسب مع القدرة الشرائية فى السوق.

وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يؤثر على خطط المطورين العقاريين، حيث يتم استيعاب الزيادة فى الطروحات الجديدة للشركات.

وأشار إلى أن شركة مدار للتطوير العقارى تستهدف زيادة مبيعاتها للأجانب والمصريين العاملين فى الخارج لتنشيط المبيعات والاستفادة من فارق سعر الصرف، حيث تصل حصة الأجانب نحو 25% من إجمالى مبيعات الشركة.

وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن الشريحة التى تشترى العقار الفاخر فى مصر تتراوح من 10% إلى 15% من عدد السكان، ولا تتأثر قدرتهم الشرائية حتى مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف فكرى، أن أغلب شركات التطوير العقارى تعتمد على بيع المشروع على مراحل متعددة بالتوازى مع استمرار التنفيذ تجنبًا للمخاطر وكإجراء تحوطى من ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة الإنشاءات.

وأشار إلى أن أهتمام المطورين مؤخرًا بالجزء التجارى داخل المشروعات العقارية يساهم فى زيادة ربح المطور، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لأن الطلب الأساسى فى السوق المصرى على العقارات السكنية.