ريزيدنس للتطوير تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بالمرحلة الرابعة من أروما السخنة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس وائل الشاهد، الرئيس التنفيذى لشركة ريزيدنس للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه بالمرحلة الرابعة من مشروع“أروما” فى العين السخنة.
وأضاف الشاهد لـ”البورصة”، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الرابعة من مشروع“أروما” تصل إلى نحو مليار جنيه.
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وأوضح أن مساحة المرحلة الرابعة، والتى سيتم البدء فى تنفيذها، تبلغ نحو 25 فدانا من إجمالى مساحة المشروع ككل، وسيتم الإعلان عن جميع خدماتها وتفاصيل وحداتها وطرحها خلال أيام بعروض وخصومات خاصة.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أروما” تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 85 فدانا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه للعملاء بنهاية عام 2027.
وقال الشاهد، إن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأضاف أن“ريزيدنس للتطوير العقارى” قامت بتوقيع تعاقدات على الأعمال الإنشائية بمشروعاتها بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجارى. تيسيرات جديدة من المطورين العقاريين لجذب العملاء
وأوضح أن الشركة فى مرحلة التشطيبات النهائية للمرحلة الثالثة من مشروع“أروما”، والتى سيتم تسليمها وتشغيلها بالكامل نهاية العام الجارى لتنضم للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وقال إن أسعار الوحدات بالمشروع تضاعفت خلال عامين نتيجة المتغيرات الاقتصادية وما نتج عنها من تغيير سياسة التسعير، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع بالوحدة كان يباع بـ50 ألف جنيه وارتفع فى المرحلة الرابعة بالمشروع إلى 102 ألف جنيه.
وأضاف أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة تمثل نحو 20%، ويتصدر المشترون من السعودية والإمارات والكويت قائمة العملاء الأجانب.
وأوضح أن شركة تابعة لـ”ريزيدنس للتطوير العقارى” تتولى مسئولية تشغيل مشروع“أروما”، لافتًا إلى أن الشركة تدرس عدة عروض من شركات أجنبية لإدارة المشروع وتحقيق أعلى استفادة من الخدمات المتاحة للعملاء.
وأشار إلى أن مشروع“أروما” يضم استوديوهات ووحدات بمساحات متنوعة، وفندقًا بطاقة استيعابية 98 غرفة، وحمامات سباحة وشاطئًا خاصًا، وبدأت الشركة تنفيذ المشروع فى عام 2012.
وقال الشاهد، إن المشروع يضم خدمات متنوعة منها نادى صحى ونادى رياضى اجتماعى على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى مول تجارى، وستقوم الشركة بتأجير جميع الوحدات بالمول ولن يتم طرحها للبيع للحفاظ على جودة واستمرارية المشروع ولتحقيق عوائد مالية مستدامة.
وأضاف أن منطقة العين السخنة جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين حيث تمتلك العديد من المزايا وأهمها قربها من القاهرة، فضلًا عن المجهودات الكبيرة التى بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة والمحاور الرئيسية المؤدية لها. 200 فدان محفظة أراضى الشركة بقيمة استثمارية 8 مليارات جنيه
وأوضح أن شركة“ريزيدنس للتطوير العقارى” تأسست عام 2009، ونفذت عدة مشروعات سياحية منها منتجع“تيوليب” بالعين السخنة والذى سلمت وحداته بالكامل فى عام 2015، وهو مقام على مساحة 16 ألف متر مربع ويضم 178 وحدة فندقية وخدمات متنوعة.
وقال إن الشركة تمتلك محفظة أراضى بمساحة 200 فدان بقيمة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشاهد، أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها لتصل إلى 300 فدان خلال عام. 20 مليار جنيه حجم استثمارات“ريزيدنس للتطوير” بالسوق المصرى
وأوضح أن حجم استثمارات شركة“ريزيدنس للتطوير” فى السوق العقارى يبلغ نحو 20 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لإطلاق مشروع جديد خلال العام المقبل، حيث تتوزع الفرص المتاحة على مناطق غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.
وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ كافة مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ المشروعات طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.
وأضاف أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع الخارجى وخاصة بالسوق السعودى نظرًا لتعدد الفرص الاستثمارية فى المملكة والطفرة العمرانية الكبيرة.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تصل إلى 25% نتيجة زيادة الطلب على الشراء.
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