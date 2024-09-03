ريزيدنس للتطوير تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بالمرحلة الرابعة من أروما السخنة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس وائل الشاهد، الرئيس التنفيذى لشركة ريزيدنس للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه بالمرحلة الرابعة من مشروع“أروما” فى العين السخنة.

وأضاف الشاهد لـ”البورصة”، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الرابعة من مشروع“أروما” تصل إلى نحو مليار جنيه.

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وأوضح أن مساحة المرحلة الرابعة، والتى سيتم البدء فى تنفيذها، تبلغ نحو 25 فدانا من إجمالى مساحة المشروع ككل، وسيتم الإعلان عن جميع خدماتها وتفاصيل وحداتها وطرحها خلال أيام بعروض وخصومات خاصة.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أروما” تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 85 فدانا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه للعملاء بنهاية عام 2027.

وقال الشاهد، إن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأضاف أن“ريزيدنس للتطوير العقارى” قامت بتوقيع تعاقدات على الأعمال الإنشائية بمشروعاتها بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأوضح أن الشركة فى مرحلة التشطيبات النهائية للمرحلة الثالثة من مشروع“أروما”، والتى سيتم تسليمها وتشغيلها بالكامل نهاية العام الجارى لتنضم للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقال إن أسعار الوحدات بالمشروع تضاعفت خلال عامين نتيجة المتغيرات الاقتصادية وما نتج عنها من تغيير سياسة التسعير، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع بالوحدة كان يباع بـ50 ألف جنيه وارتفع فى المرحلة الرابعة بالمشروع إلى 102 ألف جنيه.

وأضاف أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة تمثل نحو 20%، ويتصدر المشترون من السعودية والإمارات والكويت قائمة العملاء الأجانب.

وأوضح أن شركة تابعة لـ”ريزيدنس للتطوير العقارى” تتولى مسئولية تشغيل مشروع“أروما”، لافتًا إلى أن الشركة تدرس عدة عروض من شركات أجنبية لإدارة المشروع وتحقيق أعلى استفادة من الخدمات المتاحة للعملاء.

وأشار إلى أن مشروع“أروما” يضم استوديوهات ووحدات بمساحات متنوعة، وفندقًا بطاقة استيعابية 98 غرفة، وحمامات سباحة وشاطئًا خاصًا، وبدأت الشركة تنفيذ المشروع فى عام 2012.

وقال الشاهد، إن المشروع يضم خدمات متنوعة منها نادى صحى ونادى رياضى اجتماعى على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى مول تجارى، وستقوم الشركة بتأجير جميع الوحدات بالمول ولن يتم طرحها للبيع للحفاظ على جودة واستمرارية المشروع ولتحقيق عوائد مالية مستدامة.

وأضاف أن منطقة العين السخنة جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين حيث تمتلك العديد من المزايا وأهمها قربها من القاهرة، فضلًا عن المجهودات الكبيرة التى بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة والمحاور الرئيسية المؤدية لها.

وأوضح أن شركة“ريزيدنس للتطوير العقارى” تأسست عام 2009، ونفذت عدة مشروعات سياحية منها منتجع“تيوليب” بالعين السخنة والذى سلمت وحداته بالكامل فى عام 2015، وهو مقام على مساحة 16 ألف متر مربع ويضم 178 وحدة فندقية وخدمات متنوعة.

وقال إن الشركة تمتلك محفظة أراضى بمساحة 200 فدان بقيمة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشاهد، أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها لتصل إلى 300 فدان خلال عام.

وأوضح أن حجم استثمارات شركة“ريزيدنس للتطوير” فى السوق العقارى يبلغ نحو 20 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لإطلاق مشروع جديد خلال العام المقبل، حيث تتوزع الفرص المتاحة على مناطق غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.

وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ كافة مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ المشروعات طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

وأضاف أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع الخارجى وخاصة بالسوق السعودى نظرًا لتعدد الفرص الاستثمارية فى المملكة والطفرة العمرانية الكبيرة.

وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة تصل إلى 25% نتيجة زيادة الطلب على الشراء.