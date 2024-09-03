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التضخم في تركيا يتباطأ إلى 51.97% خلال أغسطس بفضل ارتفاع الفائدة - جريدة البورصة

9/3/2024 4:51:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ التضخم في تركيا إلى 51.97% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 61.8% في الشهر السابق، ومقارنة بالتوقعات التي قدرت تباطؤه إلى 51.87%، وجاء ذلك التراجع في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة بالبلاد، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الثلاثاء.

يرجع هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تشديد السياسة النقدية وتأثير قاعدة المقارنة، ولكن المسؤولين قد يتجاهلون هذا الانخفاض للتركيز على المخاطر الأكثر إلحاحاً التي قد تؤجج زيادات أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، خاصة مع استهداف البنك المركزي التركي كبح التضخم عند نحو 40% بحلول نهاية العام الجاري.

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يأتي ذلك بعدما تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا على أساس فصلي وسنوي خلال الربع الثاني، مما يبرز تأثير أسعار الفائدة المرتفعة. ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منخفضاً من نسبة 1.4% في الربع السابق. فيما تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء التركية الحكومية أمس الاثنين.

وقال المحللون الاقتصاديون ببنك“غولدمان ساكس”، في تقرير قبيل صدور البيانات، إنه من المرجح تباطؤ النشاط الاقتصادي في تركيا بشكل أكبر خلال النصف الثاني من هذا العام، وإنه على الرغم من أن ضعف الطلب سيساعد في تخفيف الضغوط التضخمية“لكنه سيفاقم خطر التحول في اتجاه السياسة النقدية، وذلك أكبر تهديد لتوقعاتنا”.

مسار أسعار الفائدة التركية

قاد الطلب المحلي مسيرة النمو في الربع الأول حتى مارس الماضي، حيث أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في تعزيز الاستهلاك. ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف ليصل إلى 50% ضمن جهوده لكبح إنفاق الأسر وترويض التضخم.

وأعطى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أهمية أكبر للنمو من استقرار الأسعار في أغلب الأوقات، وحفّز الاقتصاد عبر القروض ذات الفائدة المنخفضة للغاية. إلا أن هذه الفترة قد وصلت إلى نهايتها بعد إعادة انتخابه في 2023. مع ذلك، ما يزال المستثمرون حذرين بشأن مدى استعداد أردوغان للتضحية بالنمو من أجل تحقيق استقرار الأسعار.


المصدر:

MENAFN03092024000202011048ID1108629529

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