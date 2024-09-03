الدولار الأمريكي يحافظ على قوته بالقرب من أكبر مستوى في أسبوعين

(MENAFN
) حافظ الدولار الأمريكي على قوته بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل كل من الين واليورو اليوم الثلاثاء بتاريخ 3 أيلول 2024، حيث كان المستثمرون في انتظار سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر بشكل كبير على حجم تخفيض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتداول اليورو عند 1.1060 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما انخفض الين إلى 147.10 في تداولات الصباح، متذبذباً بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين البالغ 147.16 الذي سجله يوم الاثنين، ويركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات سوق العمل الأمريكية، خصوصاً تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون وشيكاً بسبب القلق المتزايد بشأن حالة سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجذب تقرير بيانات فرص العمل المقرر إصداره يوم الأربعاء وتقرير مطالبات البطالة المقرر يوم الخميس اهتماماً كبيراً من المشاركين في السوق.
ووفقاً لأداة فيدووتش من مجموعة سي إم إي، تعكس مشاعر السوق احتمالاً بنسبة 69 بالمئة لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 أيلول، مع احتمال 31 بالمئة لتخفيض أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس، وفي تداولات الصباح، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 101.69، وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى له في أسبوعين البالغ 101.79 الذي سجله يوم الاثنين، وكان المؤشر قد انخفض سابقاً بنسبة 2.2 بالمئة في أغسطس وسط توقعات واسعة النطاق لتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً إلى 1.31425 دولار في تداولات الصباح، وبالمثل، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.14 بالمئة إلى 0.6782 دولار، وضعف الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 0.6223 دولار، حيث بقيت الأسواق حذرة قبل صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية قد تؤثر على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
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