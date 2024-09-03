أسعار النفط تنخفض بسبب توترات من ضعف الطلب في الصين

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط الخام من نوع برنت تراجعاً خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء بتاريخ 3 أيلول 2024، وذلك بفعل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين، وهو ما طغى على تأثير إغلاقات الإنتاج المستمرة في ليبيا، وتراجعت عقود برنت الآجلة بمقدار 37 سنتاً، أو 0.48 بالمئة، لتستقر عند 77.15 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، التي لم تُغلق يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، بمقدار 28 سنتاً من إغلاق الجمعة، لتصل إلى 73.55 دولاراً للبرميل، وأوضح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي، أن سوق النفط لا يزال تحت ضغط كبير بسبب المخاوف المستمرة حول الطلب الصيني، ولفت إلى أن البيانات الضعيفة عن مؤشر مديري المشتريات من الصين لم تكن كافية لتخفيف هذه المخاوف.
كما تبدو الآفاق الاقتصادية للصين أكثر تحدياً، كما يتضح من مؤشر المشتريات لشهر أغسطس الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، أبلغت البلاد عن أول تراجع في الطلبات الجديدة للصادرات في ثمانية أشهر في يوليو، وسجلت أسعار المنازل الجديدة في أغسطس أضعف نمو لها هذا العام، وهذه الإشارات عن تباطؤ الاقتصاد قد زادت من المخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكد باترسون أن هذه المخاوف المتعلقة بالطلب تعوض بوضوح تأثير الاضطرابات في الإمدادات الناتجة عن الأزمة الأخيرة في ليبيا، حيث تم تقليص إنتاج النفط بشكل كبير. وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا محادثات في طرابلس يوم الاثنين لمعالجة الأزمة داخل المصرف المركزي الليبي، والتي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط إلى أقل من نصف مستوياته الطبيعية، وأفادت البعثة أن المناقشات أسفرت عن "تفهمات مهمة"، حيث اتفق الممثلون على المزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ورغم ذلك، لا تزال صادرات النفط من الموانئ الليبية الرئيسية متوقفة، والإنتاج في البلاد لا يزال منخفضاً بشكل كبير.
في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة على حقل الفيل بدءاً من يوم أمس، وهو ما زاد من تفاقم تراجع الإنتاج، وبحلول 28 أغسطس، انخفض إجمالي إنتاج النفط في ليبيا إلى أكثر من 591,000 برميل يومياً، مقارنة بحوالي 959,000 برميل يومياً في 26 أغسطس، وأقل بكثير من 1.28 مليون برميل يومياً المسجلة في 20 يوليو، وفي الوقت نفسه، على الرغم من المخاوف بشأن الطلب العالمي، من المتوقع أن تواصل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في تحالف أوبك+ خططهم لزيادة الإنتاج بمقدار 180,000 برميل يومياً في أكتوبر، وتفيد مصادر الصناعة أن هذه الزيادة المخطط لها في الإنتاج من المرجح أن تسير قدمًا بغض النظر عن عدم اليقين بشأن الطلب، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى ديناميات سوق النفط العالمية.
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