التوترات تشتد بين البرازيل وإمبراطورية إيلون ماسك التجارية

(MENAFN
) تتسارع التوترات بين البرازيل وإمبراطورية إيلون ماسك التجارية بعد سلسلة من المواجهات بين السلطات البرازيلية وشركات ماسك، وتصاعد النزاع بعد أن هددت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد، أناتيل، باتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة ماسك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك، بسبب عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تأييد المحكمة العليا البرازيلية لقرار مثير للجدل بحظر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، وأعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لقرار المحكمة العليا، مؤكداً حكم القاضي ألكسندر دي موراييس الذي اعتبر أن "إكس" سمحت بنشر خطاب الكراهية والأكاذيب حول نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، مما يشكل تهديداً كبيراً لديمقراطية البلاد. شدد لولا على أن موقف القضاء يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن أيديولوجية ماسك لا ينبغي التساهل معها فقط بسبب ثروته ونفوذه.
ورداً على الإجراءات القضائية السابقة، بما في ذلك قرار تجميد حسابات ستارلينك المصرفية كوسيلة محتملة لدفع الغرامات المفروضة على "إكس"، ألمح ماسك إلى اتخاذ تدابير انتقامية، بما في ذلك إمكانية الاستيلاء على الأصول البرازيلية، رغم أنه لم يوضح كيفية تنفيذ مثل هذه الإجراءات، وكانت ستارلينك على خلاف مع السلطات البرازيلية، خاصة بعد أن رفضت الشركة الامتثال لتوجيهات القاضي موراييس التي تطلب من جميع مزودي خدمات الإنترنت حظر الوصول إلى "إكس" داخل البرازيل، وحذر مسؤول كبير في أناتيل من أن العواقب على عدم امتثال ستارلينك قد تشمل إلغاء ترخيصها في البرازيل، وأكد مفوض أناتيل، أرثور كويمبرا، أن الهيئة تراقب بنشاط الامتثال بين شركات الاتصالات البرازيلية وأشار إلى أن ستارلينك هي الشركة الوحيدة التي رفضت بشكل صريح اتباع حكم المحكمة، كما أضافت أناتيل أن رفض ستارلينك مرتبط بتجميد حساباتها المصرفية في البرازيل، وهي إجراء تم اتخاذه بعد فشل "إكس" في دفع الغرامات المفروضة من قبل المحكمة.
في حين صوتت الهيئة القضائية في المحكمة العليا البرازيلية مؤخراً بالإجماع على تأييد تعليق عمل "إكس" بسبب عدم الامتثال لأوامر المحكمة، ويعزز هذا القرار حكم القاضي موراييس الأسبوع الماضي، الذي علق عمل "إكس" في البرازيل بسبب فشلها في تعيين ممثل قانوني محلي، وهو متطلب ينص عليه القانون البرازيلي. إن الدعم الإجماعي من القضاة فلافيو دينو، كريستيان زانين، كارمن لوسيا، ولويز فوكس يبرز الجدية التي توليها البرازيل للقضية، وتصاعدت الوضعية إلى مواجهة أوسع، حيث تجد شركات ماسك نفسها في صراع متزايد مع السلطات التنظيمية والقضائية البرازيلية حول عملياتها وسياساتها في البلاد، التي تمثل السوق السادس الأكبر لمشاريع ماسك.
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