إطلاق علامة DEEPAL للطاقة الجديدة في الشرق الأوسط بالشراكة مع مجموعة السيارات الفاخرة الرائدة AL TAYER MOTORS

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- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 سبتمبر 2024 - أعلنت DEEPAL، العلامة التجارية الديناميكية للطاقة الجديدة الرقمية المدفوعة بالتكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع AL TAYER MOTORS، مجموعة السيارات الفاخرة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في رحلة DEEPAL نحو تقديم منتجاتها المبتكرة في سوق الإمارات، مما يوفر للمستهلكين المحليين تجربة قيادة متطورة للطاقة الجديدة.
تُعد الشراكة مع AL TAYER MOTORS امتدادًا حيويًا لخطة DEEPAL "المحيط الشاسع"، والتي تعكس خطوات DEEPAL الثابتة نحو حقبة جديدة من التنقل الأخضر. ستوفر خبرة AL TAYER MOTORS الواسعة في سوق السيارات الفاخرة وفهمهم العميق لاحتياجات العملاء أساسًا متينًا لنجاح DEEPAL في الإمارات. سيعمل الطرفان معًا على خلق تجارب قيادة مبتكرة للطاقة الجديدة للمستهلكين في الإمارات، مما يسهم في تطوير صناعة الطاقة الجديدة المحلية، ودعم رؤية التنقل الأخضر في الإمارات من
خلال التكنولوجيا المبتكرة.
تأسست علامة DEEPAL في عام 2022، وهي مكرسة لتصبح رائدة في التنقل الذكي لكافة السيناريوهات. بفضل التكنولوجيا المتقدمة والرؤية العميقة لاحتياجات العملاء، ظهرت DEEPAL بسرعة في السوق العالمية للطاقة الجديدة كقوة دافعة وراء التنقل الأخضر. ستواصل DEEPAL تقديم ابتكارات تكنولوجية رائعة، وتجارب ذكية، وقيادة ممتعة، لتوفير تجربة تنقل أخضر جاذبة للمستهلكين في الإمارات، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ستساهم DEEPAL بنشاط في تحقيق رؤية الإمارات للتنقل الأخضر.
أصبحت DEEPAL محبوبة لدى عشاق التكنولوجيا الشباب حول العالم بفضل تصميمها الأنيق والمتطور وتقنياتها الرقمية المتقدمة. فازت سيارة DEEPAL L07 بجائزة Red Dot لتصميم المنتجات لعام 2023، وحققت مع DEEPAL S07 رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات العلامات التجارية للسيارات الكهربائية في الصين، متجاوزة حاجز 100,000 وحدة خلال 14 شهرًا فقط من إطلاقها. بالإضافة إلى ذلك، أتقنت DEEPAL بالكامل تقنيات المحرك الأساسية من خلال DEEPAL Super Range Extender، الذي يوفر كفاءة أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وتجربة قيادة ذكية أكثر قوة. توفر تقنية بطارية Golden Shield من DEEPAL أمانًا محسنًا، وشحنًا أسرع، وعمرًا أطول للبطارية، مما يمنح المستخدمين رحلة آمنة وسلسة.
تعد AL TAYER MOTORS واحدة من أكثر وكلاء السيارات الفاخرة شهرة في الإمارات، وقد كانت مشاركتها عميقة في سوق السيارات الفاخرة بالإمارات، حيث تقدم باستمرار تجارب خدمة استثنائية للعملاء. تعتقد DEEPAL أن AL TAYER MOTORS ستكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجيتها العالمية، مما سيساعد العلامة التجارية على التوغل بشكل أعمق في سوق الإمارات وتعزيز تأثيرها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط.
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نبذة عن DEEPAL
تأسست DEEPAL في عام 2022، وهي مكرسة لتصبح رائدة في التنقل الذكي لكافة السيناريوهات. يرمز اسم "DEEPAL" إلى جوهرة زرقاء عميقة، تجسد الانسجام بين التكنولوجيا والطبيعة والإنسانية، مما يعكس روح العلامة التجارية "لمس المستقبل". تتمثل مهمة DEEPAL في بناء علامة تجارية عالمية للسيارات الكهربائية واستكشاف المزيد من خيارات التنقل الأخضر الجذابة.
بفضل تصميمها الأنيق والمتطور وتقنياتها الرقمية المتقدمة، أصبحت DEEPAL قوة دافعة وراء التنقل الأخضر ومحط إعجاب عشاق التكنولوجيا الشباب حول العالم. فازت سيارة DEEPAL L07 بجائزة Red Dot لتصميم المنتجات لعام 2023. تم تجهيز سيارات DEEPAL بميزات أمان عالية المستوى مثل أنظمة مساعدة القيادة الذكية، وأنظمة التعليق المتقدمة، والتقنيات الذكية لضمان تجربة قيادة مريحة وآمنة.
نبذة عن Al Tayer Motors
تأسست شركة Al Tayer Motors في عام 1982، وهي تمثل الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية والأمريكية والآسيوية الكبرى مثل فورد، لينكولن، جاكوار، لاند روفر، فيراري، مازيراتي، فورد تراك، فوتون وفينفاست في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
بفضل شبكة متنامية من مراكز البيع والخدمة وقطع الغيار في دبي، الشارقة، أبو ظبي، رأس الخيمة والفجيرة، يلتزم فريق مكون من أكثر من 2700 محترف برفع مستوى رضا العملاء.
في أبو ظبي، تمثل Al Tayer Motors كل من فورد، لينكولن، جاكوار، لاند روفر، فيراري، مازيراتي، فورد تراك، فوتون وفينفاست من خلال Premier Motors.
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