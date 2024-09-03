لا أتفاوض معه.. بايدن يشعل شرارة خلاف جديد مع نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - طفت على السطح بوادر خلاف جديد بين الرئيس الأمريكيورئيس الوزراء الإسرائيلي،حول مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، عندما قال بايدن إنني "لا أتفاوض مع نتنياهو".

وأمس الإثنين صرح بايدن بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل "مستمرة" ولكن ليس مع بنيامين نتنياهو.

وردا على سؤال بشأن تصريحات حول البقاء في محور فيلادلفيا، قال بايدن: "لا نزال نتفاوض، ليس معه (نتنياهو)، أنا أتفاوض مع زملائي في مصر وقطر".

وحسب شبكة "سي إن إن"، يعتقد مسؤولون أمريكيون مشاركون في المفاوضات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عرقل جهودهم بمؤتمره الصحفي مساء الإثنين.

وبعد أن جدد نتنياهو مطلبه بأن تظل إسرائيل مسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر في مؤتمر الإثنين، قال مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن": "هذا الرجل نسف كل شيء في خطاب واحد".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا، الذي يعد حجر عثرة على طريق الاتفاق، يمثل تغييرا في موقفه.

واعتبرت أن الوجود الدائم للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا يتناقض مع موقف الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة.

وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي، الاثنين، تقدم المباحثات بشأن عقد صفقة بين إسرائيل وحماس تعيد الرهائن إلى ذويهم، وجه انتقادات إلى نتنياهو، ورأى أنه "لا يفعل ما يكفي" من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى الرد على تصريحات بايدن باستغراب بأنه يضغط على نتنياهو، وليس على رئيس حماس يحيى السنوار، بشأن الجهود الرامية للتوصل لاتفاق في غزة.

وجاء حديث بايدن، بعد أن أعلنت إسرائيل استعادة جثث ست رهائن من غزة، قالت حماس إنهم قتلوا بقصف على غزة، في حين اتهم نتنياهو الحركة بإعدامهم بالرصاص.

وأظهرت الحادثة درجة الغليان التي يواجهها الشارع الإسرائيلي، بعد أن استجابت قطاعات واسعة إلى إضراب دعي إليه تضامنا مع الرهائن، وللضغط على الحكومة بقبول صفقة مع حماس.

وأثارت الاحتجاجات مخاوف من اشتعال الشارع مجددا ضد نتنياهو وائتلافه اليميني، بعد أن شهدت احتجاجات الاثنين، شعارات ولافتات مشابهة لتلك التي رفعت خلال مظاهرات التعديلات القضائية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما على نتنياهو، وقال إنه لا يريد إنهاء الحرب في غزة، ولا يريد عقد صفقة تبادل محتجزين.

وطالب لابيد رؤساء الأحزاب في الائتلاف، بالضغط على رئيس الوزراء، ودفعه نحو قبول صفقة.