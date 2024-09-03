الاحتلال يقتحم قرية دوما جنوب نابلس
التاريخ
9/3/2024 4:38:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية دوما، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت القرية، معربا عن تخوفه من قيامها بهدم منشآت وخيام للبدو على أطراف القرية.
يتبع..
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