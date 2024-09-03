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الاحتلال يقتحم قرية دوما جنوب نابلس

9/3/2024 4:38:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية دوما، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت القرية، معربا عن تخوفه من قيامها بهدم منشآت وخيام للبدو على أطراف القرية.

يتبع..

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