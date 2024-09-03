إسرائيل تغير نهجها وتدرس إعلان الضفة الغربية ساحة عمليات أمنية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- دفعت أحداث الأيام الماضية في المؤسسة الأمنية للاحتلال إلى تغيير كبير في سياستها، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".

وبينت الصحيفة أنه: "منذ بداية الحرب، تم تعريف المنطقة على أنها ساحة ثانوية، لكن الهجمات الأخيرة أثبتت للمسؤولين أن هذا لم يعد ممكنا، ويعمل الجيش الإسرائيلي على اعتبار مناطق الضفة الغربية ساحة عمليات أمنية عسكرية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في بداية العملية أنه "من المحتمل تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي، أوسع عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية، تسببت بنزوح عشرات العائلات من ، وذلك بعد دعوات إسرائيلية للنزوح من المخيم، الأمر الذي يثير القلق من تكرار سيناريو غزة بالضفة.