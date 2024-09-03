إسرائيل تغير نهجها وتدرس إعلان الضفة الغربية ساحة عمليات أمنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- دفعت أحداث الأيام الماضية في المؤسسة الأمنية للاحتلال إلى تغيير كبير في سياستها، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".
وبينت الصحيفة أنه: "منذ بداية الحرب، تم تعريف المنطقة على أنها ساحة ثانوية، لكن الهجمات الأخيرة أثبتت للمسؤولين أن هذا لم يعد ممكنا، ويعمل الجيش الإسرائيلي على اعتبار مناطق الضفة الغربية ساحة عمليات أمنية عسكرية".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في بداية العملية أنه "من المحتمل تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة".
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي، أوسع عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية، تسببت بنزوح عشرات العائلات من ، وذلك بعد دعوات إسرائيلية للنزوح من المخيم، الأمر الذي يثير القلق من تكرار سيناريو غزة بالضفة.
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