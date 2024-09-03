الاحتلال يشرع بهدم شقتين سكنيتين في نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم شقتين سكنيتين في منطقة نابلس الجديدة شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافتين المنطقة وأغلقتها وباشرت بهدم شقتين سكنيتين تعودان للمواطن مهيب سلامة، ومساحتهما 350 متر، وتسكنهما العائلة منذ عدة أشهر فقط.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة