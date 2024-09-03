سلفيت: الاحتلال يهدم منزلين في بلدة الزاوية

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، بذريعة البناء دون ترخيص.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة 5 جرافات عسكرية، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، إحداهما لعائلة جهاد إبراهيم رداد ومكون من ثلاثة طوابق، والآخر لعائلة سندس جمال موقدي.
وتمركزت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية قرب منازل قيد الإنشاء، والتي تم تسليم أصحابها إخطارات بوقف العمل والبناء سابقا.
ووزعت قوات الاحتلال هذا الأسبوع برفقة الإدارة المدنية ما يزيد عن 8 إخطارات بايقاف البناء لمنازل قيد الانشاء في المنطقة الشرقية من البلدة.
ويتذرع الاحتلال بأن عملية البناء تمّت دون ترخيص في منطقة مصنفة ج حسب اتفاق أوسلو.
وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى
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