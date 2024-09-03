سلفيت: الاحتلال يهدم منزلين في بلدة الزاوية

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة 5 جرافات عسكرية، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، إحداهما لعائلة جهاد إبراهيم رداد ومكون من ثلاثة طوابق، والآخر لعائلة سندس جمال موقدي.

وتمركزت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية قرب منازل قيد الإنشاء، والتي تم تسليم أصحابها إخطارات بوقف العمل والبناء سابقا.

ووزعت قوات الاحتلال هذا الأسبوع برفقة الإدارة المدنية ما يزيد عن 8 إخطارات بايقاف البناء لمنازل قيد الانشاء في المنطقة الشرقية من البلدة.

ويتذرع الاحتلال بأن عملية البناء تمّت دون ترخيص في منطقة مصنفة ج حسب اتفاق أوسلو.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى