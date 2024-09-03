بيرزيت: اقتحام الاحتلال حرم الجامعة يأتي استمراراً لسياسة تخريب الحياة التعليمية في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال مجلس جامعة
بيرزيت، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرم جامعة بيرزيت، يأتي استمراراً لسياسة الاحتلال الممنهجة لتخريب الحياة التعليمية في فلسطين.
وأضاف المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء يأتي أيضا استمراراً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي جريمة جديدة تضاف الى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت حرم جامعة بيرزيت
فجر اليوم، واعتدت على
الحرس الجامعي، وعبثت بمحتويات مجلس الطلبة في الجامعة واستولت على جزء من محتوياته.
وأكدت الجامعة أن أن اقتحام الاحتلال لحرمها يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.
يذكر أن حرم الجامعة تعرض لاقتحامات متكررة كان آخرها في أيلول 2023.
ودعت جامعة بيرزيت المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لمناصرتها في سعيها لأداء رسالتها التعليمية والتربوية، وأكدت أن هذه الانتهاكات والاعتداءات لن تثني الجامعة عن الاستمرار في مسيرتها وسعيها لأداء دورها الأكاديمي والمجتمعي والإنساني، كما تدعو لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل بشكل فاعل لإيقاف الإبادة المعرفية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
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