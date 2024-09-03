بيرزيت: اقتحام الاحتلال حرم الجامعة يأتي استمراراً لسياسة تخريب الحياة التعليمية في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال مجلس بيرزيت، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرم جامعة بيرزيت، يأتي استمراراً لسياسة الاحتلال الممنهجة لتخريب الحياة التعليمية في فلسطين.

وأضاف المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء يأتي أيضا استمراراً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي جريمة جديدة تضاف الى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت حرم جامعة بيرزيت

فجر اليوم، واعتدت على

الحرس الجامعي، وعبثت بمحتويات مجلس الطلبة في الجامعة واستولت على جزء من محتوياته.

وأكدت الجامعة أن أن اقتحام الاحتلال لحرمها يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

يذكر أن حرم الجامعة تعرض لاقتحامات متكررة كان آخرها في أيلول 2023.

ودعت جامعة بيرزيت المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لمناصرتها في سعيها لأداء رسالتها التعليمية والتربوية، وأكدت أن هذه الانتهاكات والاعتداءات لن تثني الجامعة عن الاستمرار في مسيرتها وسعيها لأداء دورها الأكاديمي والمجتمعي والإنساني، كما تدعو لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل بشكل فاعل لإيقاف الإبادة المعرفية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.



