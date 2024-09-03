الضابطة الجمركية تضبط 10.5 طن منتهية الصلاحية وتتعامل مع 295 قضية خلال آب الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل شهر آب/ أغسطس الماضي مع 295 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الامنية المختصة، في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه تعامل مع 155 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، وذلك عبر ضبط 101 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، وضبط 25 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، وضبط 29 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول.
كما تم التعامل مع 78 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، عبر ضبط ما يقارب 2.9 طن مواد منتهية الصلاحية، وضبط 6.3 طن من المواد التموينية والتجميلية والكوزماتكس التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.
وتم التعامل مع 46 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الامن الغذائي والصحي، وذلك عبر ضبط أكثر من 7.6 طن مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الاختصاص تم إتلافها، وضبط 6731 كغم و 17973 شريط منشطات جنسية ومكملات غذائية وهي مواد ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص وتم تسليمها لجهات الاختصاص .
وأوضح، أنه تم التعامل، مع 11 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها، و5 قضايا لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و6 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و4 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، عبر ضبط 101 طرد بريدي ممنوعة من التداول، وضبط 53 طرد بريدي غير حاصلة على التراخيص من وزارة الاتصالات وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية، كما ضبطت قضية واحدة بالتعاون مع سلطة جودة البئية ضبط خلالها 17 طن أتربة قادمة من إسرائيل.
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