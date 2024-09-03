الضابطة الجمركية تضبط 10.5 طن منتهية الصلاحية وتتعامل مع 295 قضية خلال آب الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل شهر آب/ أغسطس الماضي مع 295 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الامنية المختصة، في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه تعامل مع 155 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، وذلك عبر ضبط 101 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، وضبط 25 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، وضبط 29 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول.

كما تم التعامل مع 78 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، عبر ضبط ما يقارب 2.9 طن مواد منتهية الصلاحية، وضبط 6.3 طن من المواد التموينية والتجميلية والكوزماتكس التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.

وتم التعامل مع 46 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الامن الغذائي والصحي، وذلك عبر ضبط أكثر من 7.6 طن مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الاختصاص تم إتلافها، وضبط 6731 كغم و 17973 شريط منشطات جنسية ومكملات غذائية وهي مواد ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص وتم تسليمها لجهات الاختصاص .

وأوضح، أنه تم التعامل، مع 11 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها، و5 قضايا لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و6 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و4 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، عبر ضبط 101 طرد بريدي ممنوعة من التداول، وضبط 53 طرد بريدي غير حاصلة على التراخيص من وزارة الاتصالات وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية، كما ضبطت قضية واحدة بالتعاون مع سلطة جودة البئية ضبط خلالها 17 طن أتربة قادمة من إسرائيل.