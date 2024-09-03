الرئيس التنفيذى: أورا ديفلوبرز تحقق 139 مليار جنيه مبيعات خلال 6 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 139 مليار جنيه خلال 6 سنوات منذ تأسيسها بالسوق العقارى.

وأضاف عبدالعظيم لـ”البورصة”، أن استراتيجية“أورا ديفلوبرز” تقوم على تقديم متكاملة تلبى احتياجات العملاء فى مواقع مختلفة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، مع توفير عناصر الاستدامة التى تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

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وتوقع استمرار تحقيق مبيعات جيدة مع طرح مشروعات ومراحل جديدة بمشروعات الشركة، حيث تم مؤخرًا إطلاق أول برج سكنى بشرق القاهرة Club Side Towers، والمرحلة الثانية من Club Residence، أحدث مراحل مشروع“زيد إيست” بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أن إجمالى حجم الاستثمارات بالأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة بلغ نحو 3.7 مليار جنيه من بداية العام الجارى، وذلك لضمان الإسراع من وتيرة تنفيذ المشاريع وتسليمها فى المواعيد المحددة مع العملاء.

وقال إن مشاريع“أورا ديفلوبرز إيجيبت” تتنوع لتشمل المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية، موزعة على مناطق استراتيجية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى“ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا إيست”، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندس بالساحل الشمالى.

وأضاف عبدالعظيم، أن الشركة حصلت على تمويل بقيمة 7 مليارات جنيه من تحالف مصرفى يضم 4 بنوك بقيادة البنك التجارى الدولى CIB والبنك الأهلى المصرى بصفتهما المقرضان والمرتبان الرئيسيان، وبنك البركة مصر وبنك أبوظبى التجارى مصر بصفتهما المقرضان، موضحًا أنه سيتم توجيه القرض لتمويل تنفيذ مشروع“زد إيست”.

وأشار إلى أن مشروع“زد إيست” بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة يضم نحو 9 آلاف وحدة سكنية، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع نحو 170 مليار جنيه، موضحًا أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لإقامة 3 أبراج بارتفاع 100 متر.

وأكد أن القطاع العقارى يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتابع:“القطاع العقارى تمكن خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024 من تحقيق نمو ملحوظ فى المبيعات مع زيادة الطلب على جميع المنتجات العقارية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار والطريقة الأكثر تفضيلاً للحفاظ على المدخرات”.

وتوقع الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز، أن يشهد السوق العقارى استقرارًا أو نموًا معتدلًا فى النصف الثانى من العام الجارى، مدفوعًا بالعوامل الاقتصادية والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.

وقال إنه من المتوقع أن يقود السوق الطلب على العقارات الفاخرة، نتيجة استقرار أسعار الصرف، خاصة فى مشروعات المطورين العقاريين الذين يتمتعون بالثقة والسمعة المتميزة، إلى جانب المشاريع السياحية، خصوصًا فى منطقة الساحل الشمالى بعد الاستثمارات الخليجية الأخيرة.

وأضاف أن استراتيجية الشركة فى المرحلة المقبلة تركز على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال العمل وفق رؤية طموحة تشمل استكمال المشاريع الحالية والسعى نحو فرص استثمارية جديدة.

وأوضح أنه جار إعادة التفاوض مع الموردين بشأن تكاليف المواد الخام، وتوفير عروض سداد مرنة للعملاء تتناسب مع قدراتهم الشرائية والمتغيرات المستمرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالعظيم، إن السوق العقارى المصرى شهد العديد من التحديات التى أثرت على مستوى الأسعار، نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج وزيادة الفائدة، وبالتالى لجأت الشركات العقارية لزيادة أسعار منتجاتها.

وأضاف أن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، هو المفتاح لجذب الاستثمارات فى قطاع العقارات وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم عدد من التسهيلات للمطورين لإنعاش السوق العقارى.

وأشار إلى أن أهم التسهيلات التى يحتاجها المستثمرون فى هذا القطاع حاليًا هى تخفيف الأعباء الإدارية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، والموافقات اللازمة للمشاريع العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفترات سداد طويلة، وأسعار فائدة منخفضة، مما يشجع على الاستثمار فى القطاع.

وأكد أهمية تحسين البنية التحتية فى المناطق التى تشهد تنفيذ المشاريع العقارية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحى والكهرباء، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين والمشترين.

كما طالب باستمرار دعم البحث والتطوير فى التكنولوجيا العقارية، وتطبيق الحلول الذكية فى المشاريع، باعتبارها أحد العوامل الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارى.

وأشار إلى أن شركة“أورا” تركز على المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لجذب المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات الخضراء والمستدامة.

وقال إن الشركة تسعى لتطوير مجتمعات متكاملة تلبى جميع احتياجات عملائها، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والصحية، مما يزيد من جاذبية مشاريعها للمستثمرين.

وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع نطاق مبيعاتها ليشمل الأسواق الخارجية، من خلال المشاركة فى الفعاليات والمعارض العقارية الخارجية، مستفيدة من أسعار الصرف المناسبة لزيادة صادرات العقارات.

وأوضح عبدالعظيم، أن الشركة تمتلك محفظة أراض بمساحة 1400 فدان بقيمة استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها ضمن خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.