الرئيس التنفيذى: أورا ديفلوبرز تحقق 139 مليار جنيه مبيعات خلال 6 سنوات

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- Al-Borsa News) قال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 139 مليار جنيه خلال 6 سنوات منذ تأسيسها بالسوق العقارى.
وأضاف عبدالعظيم لـ”البورصة”، أن استراتيجية“أورا ديفلوبرز” تقوم على تقديم مشاريع متكاملة تلبى احتياجات العملاء فى مواقع مختلفة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، مع توفير عناصر الاستدامة التى تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
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وتوقع استمرار تحقيق مبيعات جيدة مع طرح مشروعات ومراحل جديدة بمشروعات الشركة، حيث تم مؤخرًا إطلاق أول برج سكنى بشرق القاهرة Club Side Towers، والمرحلة الثانية من Club Residence، أحدث مراحل مشروع“زيد إيست” بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح أن إجمالى حجم الاستثمارات بالأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة بلغ نحو 3.7 مليار جنيه من بداية العام الجارى، وذلك لضمان الإسراع من وتيرة تنفيذ المشاريع وتسليمها فى المواعيد المحددة مع العملاء.
وقال إن مشاريع“أورا ديفلوبرز إيجيبت” تتنوع لتشمل المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية، موزعة على مناطق استراتيجية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى“ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا إيست”، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندس بالساحل الشمالى. قرض بقيمة 7 مليارات جنيه من خلال تحالف يضم 4 بنوك
وأضاف عبدالعظيم، أن الشركة حصلت على تمويل بقيمة 7 مليارات جنيه من تحالف مصرفى يضم 4 بنوك بقيادة البنك التجارى الدولى CIB والبنك الأهلى المصرى بصفتهما المقرضان والمرتبان الرئيسيان، وبنك البركة مصر وبنك أبوظبى التجارى مصر بصفتهما المقرضان، موضحًا أنه سيتم توجيه القرض لتمويل تنفيذ مشروع“زد إيست”.
وأشار إلى أن مشروع“زد إيست” بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة يضم نحو 9 آلاف وحدة سكنية، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع نحو 170 مليار جنيه، موضحًا أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لإقامة 3 أبراج بارتفاع 100 متر.
وأكد أن القطاع العقارى يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتابع:“القطاع العقارى تمكن خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024 من تحقيق نمو ملحوظ فى المبيعات مع زيادة الطلب على جميع المنتجات العقارية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار والطريقة الأكثر تفضيلاً للحفاظ على المدخرات”. 40 مليار جنيه مبيعات“أورا ديفلوبرز” منذ بداية 2024
وتوقع الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز، أن يشهد السوق العقارى استقرارًا أو نموًا معتدلًا فى النصف الثانى من العام الجارى، مدفوعًا بالعوامل الاقتصادية والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.
وقال إنه من المتوقع أن يقود السوق الطلب على العقارات الفاخرة، نتيجة استقرار أسعار الصرف، خاصة فى مشروعات المطورين العقاريين الذين يتمتعون بالثقة والسمعة المتميزة، إلى جانب المشاريع السياحية، خصوصًا فى منطقة الساحل الشمالى بعد الاستثمارات الخليجية الأخيرة. إعادة التفاوض مع الموردين بشأن تكاليف المواد الخام
وأضاف أن استراتيجية الشركة فى المرحلة المقبلة تركز على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال العمل وفق رؤية طموحة تشمل استكمال المشاريع الحالية والسعى نحو فرص استثمارية جديدة.
وأوضح أنه جار إعادة التفاوض مع الموردين بشأن تكاليف المواد الخام، وتوفير عروض سداد مرنة للعملاء تتناسب مع قدراتهم الشرائية والمتغيرات المستمرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالعظيم، إن السوق العقارى المصرى شهد العديد من التحديات التى أثرت على مستوى الأسعار، نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج وزيادة الفائدة، وبالتالى لجأت الشركات العقارية لزيادة أسعار منتجاتها. الحاجة إلى تسهيلات من عوامل الجذب
وأضاف أن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، هو المفتاح لجذب الاستثمارات فى قطاع العقارات وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم عدد من التسهيلات للمطورين لإنعاش السوق العقارى.
وأشار إلى أن أهم التسهيلات التى يحتاجها المستثمرون فى هذا القطاع حاليًا هى تخفيف الأعباء الإدارية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، والموافقات اللازمة للمشاريع العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفترات سداد طويلة، وأسعار فائدة منخفضة، مما يشجع على الاستثمار فى القطاع.
وأكد أهمية تحسين البنية التحتية فى المناطق التى تشهد تنفيذ المشاريع العقارية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحى والكهرباء، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين والمشترين.
كما طالب باستمرار دعم البحث والتطوير فى التكنولوجيا العقارية، وتطبيق الحلول الذكية فى المشاريع، باعتبارها أحد العوامل الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارى.
وأشار إلى أن شركة“أورا” تركز على المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لجذب المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات الخضراء والمستدامة.
وقال إن الشركة تسعى لتطوير مجتمعات متكاملة تلبى جميع احتياجات عملائها، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والصحية، مما يزيد من جاذبية مشاريعها للمستثمرين. 1400 فدان محفظة أراضى“أورا ديفلوبرز” بقيمة استثمارية تصل لـ700 مليار جنيه
وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع نطاق مبيعاتها ليشمل الأسواق الخارجية، من خلال المشاركة فى الفعاليات والمعارض العقارية الخارجية، مستفيدة من أسعار الصرف المناسبة لزيادة صادرات العقارات.
وأوضح عبدالعظيم، أن الشركة تمتلك محفظة أراض بمساحة 1400 فدان بقيمة استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها ضمن خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
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